El central del Elche, Pedro Bigas, afirmó este viernes tras la derrota ante el Levante (3-0) que su equipo nunca se sintió cómodo en el partido, tanto en ataque como en defensa.

"Hemos intentado jugar más que en otros partidos, pero lo que valen son los goles", indicó a los micrófonos de Movistar el defensa al concluir el encuentro, abogando por pasar página y centrarse en el próximo partido, ante el Barcelona.

Bigas negó que el Elche se haya relajado por su cómoda situación clasificatoria porque no se relajan nunca y afirmó que no pueden reprocharse nada.

"Todo el mundo da el cien por cien, pero unas veces salen las cosas y otras no", comentó el jugador balear, quien no quiso pronunciarse sobre la expulsión de su compañero Gerard Gumbau. "No lo he visto, pero si desde el VAR lo han corregido... No sé, hay que ver la acción", concluyó.