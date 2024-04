El Hércules podría perder contra el Lleida y ascender directo a Primera RFEF

El ascenso directo está muy cerca. A 90 minutos. Y las probabilidades de lograrlo son muy altas porque la mayoría de combinaciones favorecen los intereses del Hércules, que llega al último encuentro de la temporada regular como anhelaba al comienzo del curso: dependiendo de sí mismo. Ha necesitado ganar cinco partidos seguidos, con asalto incluido al Hipòlit Planás de Vic, y que su rival directo en esa pugna, el Badalona Futur, perdiera todas las semanas desde hace más de un mes para darle la vuelta a la situación y convertirse en el principal candidato a saltar de categoría sin necesidad de promocionar.

Al equipo de Torrecilla le vale con ganar su duelo contra el Lleida del domingo 5 de mayo, a las 12:00 horas, para festejar un hito que se le niega desde 2010, cuando consiguió subir de nivel por última vez, en aquel caso a Primera División. Los alicantinos son líderes con 62 puntos, un par más que el Europa, el único que le puede privar de bañarse en la fuente de Luceros. Para el resto, ya resulta inalcanzable. Eso significa que los ilerdenses viajarán a Alicante sin la motivación de que el triunfo les valga para ascender... aunque sí para posicionarse bien el el sorteo del "play-off".

Al conjunto del Barrio de Gràcia solo le encaja una fórmula: ganarle al Espanyol B jugando como local y que el Lleida logre puntuar en Alicante. En ese caso, adelantaría o igualaría con el bloque de Torrecilla y le superaría en la clasificación por mejor golaveraje particular entre ambos, puesto que se impusieron en la primera vuelta y firmaron tablas en la segunda. Todo lo que no sea eso, no le vale a uno de los clubes fundadores de la actual Primera División española.

Al Hércules, sin embargo, le bastará con igualar el resultado de los barceloneses. Es decir, que le sirve la igualada si no hay triunfo local Nou Sardenya e, incluso, hasta la derrota si los catalanes, recién ascendidos a Segunda RFEF, caen contra el filial perico el domingo. El proyecto blanquiazul está en disposición de volver a lograr un ascenso en su propio estadio 18 años después de la eliminatoria que disputó ante el Alcalá, de ahí que se espere superar con creces los casi 18.000 espectadores que estuvieron presentes en el triunfo sobre la Peña Deportiva, el mayor registro del último lustro.