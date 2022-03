Josan: "En mi etapa en el Elche está saliendo todo rodado"

Josan Ferrández ha ofrecido este miércoles una rueda de Prensa para dar su opinión sobre su renovación con el Elche CF por una temporada y otra condicionada a cumplir una serie de objetivos individuales como partidos de jugados. Josan, que llegó con el conjunto ilicitano en Segunda B y ahora está disfrutando de la Primera División, se muestra encantado de como le han salido las cosas, tanto a él como a la entidad franjiverde, reconoce que su etapa en el Elche ha salido todo rodado.

¿Cómo fueron las negociaciones?

Yo quería quedarme, el club quería que me quedase, llamaron a mi agente hace una semana, hablaron, esperamos que el propietario regresase de Argentina y, cuando vino, todo fue muy sencillo.

¿Qué significa para usted esta renovación?

Estoy muy contento y con mucha ilusión por todo lo que hemos conseguido juntos y espero que podamos seguir logrando cosas y sigamos formando un tándem perfecto.

¿Se imaginaba aquella víspera de Nochevieja de 2017 cuando regresó al Elche que las cosas iban a salir tan bien?

La renovación ha sido igual de rápida que cuando fiché. No me lo pensé ni un segundo. Recuerdo aquella Navidad cuando vine y la verdad que mejor no hubieran podido salir las cosas. Mi etapa en el Elche ha salido todo rodado. Tanto el club como yo hemos conseguido los objetivos. Ha sido todo perfecto.

¿Qué objetivos se plantea a partir de ahora?

Igual que hasta este momento. Dar todo de mí para que tanto a nivel personal como colectivo y el club siga creciendo y pueda estar lo más arriba posible. Seguir haciendo las cosas bien cada día para que tanto yo como el club seamos cada vez más reconocidos y tengamos más influencia.

¿Le ha dado tiempo asimilar esos 157 partidos que lleva o se dará cuenta más tarde, sobre todo cuando se retire?

Las cosas van viniendo y uno no termina de ser consciente de lo conseguido. Luego, la gente te lo comenta y lo piensas y no es fácil lo que hemos logrado. Recuerdo como estaba el club cuando llegué, en Segunda B, y como está ahora. No soy consciente al 100%. Seguro que más adelante me daré más cuenta y, sobre todo, cuando me retire.

¿Cuál piensa que ha sido la clave para que le hayan salido las cosas tan bien?

Creo que se ha dado de todo un poco. Entrenadores que han confiando en mí, yo que me he sentido muy a gusto. Estar cerca de casa y de la familia también ayuda. Como he dicho antes, ha salido todo rodada.

¿Ha llegado a pensar que tiene estrella para que todo saliera redondo?

No creo. La carrera de los futbolistas son difíciles y quizás lo que en años anteriores no me ha salido del todo bien en otros equipos, aquí sí que ha salido. Cuando vine, el Elche estaba en Segunda B, el club en una situación delicada y desde entonce todo ha salido rodado.

Está jugando, pero quizás le falta ser más veces titular y jugar partidos completos…

Los futbolistas somos egoístas y siempre queremos jugar y disfrutar del máximo de minutos. Yo trabajo día a día con la misma ilusión para ponerle las cosas difíciles al entrenador y para cuando me de la oportunidad de jugar estar preparado

¿Esperan conseguir la permanencia antes que la temporada pasada?

Claro. Esperamos no sufrir tanto. El equipo está en una buena situación, con una cantidad de puntos importantes y tenemos a muchos equipos detrás. Pero eso no nos debe hacer desviarnos de nuestro trabajo diario y del partido al partido, que es lo que nos va a dar el objetivo. Si nos desviamos de ese camino, nos confundiremos.

¿Qué piensa del partido del próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao?

Va a ser un partido difícil, ante un rival fuerte, muy intenso, que presiona mucho. Pero ya hemos demostrado que si hacemos las cosas bien y somos un buen Elche podemos plantarle cara a cualquiera. Por eso, esperamos que sea vea un buen Elche y poder conseguir un resultado positivo.

En las últimas temporadas ha empezado a jugar de carrilero, incluso de lateral en vez de extremo. ¿Se ve más jugando en esa posición en la recta final de su carrera?

Me adapto a cualquier posición que necesite el míster. Me encuentro a gusto en cualquiera de esas tres posiciones y en cualquiera que decida el entrenador yo estoy preparado.

¿Por qué solo un año más de contrato y otro condicionado? ¿Por la edad?

Por la edad no. Se han dado las circunstancias así.