Francisco: "Nadie se puede salir del guion, nos la estamos jugando"

El camino está marcado. Y es el mismo que hace dos meses. "Nadie se puede salir del guion: trabajo, humildad y comunión en el vestuario, donde todos nos encargamos de concienciarnos de lo que nos estamos jugando. Para nada cambiamos el discurso ahora”, asegura Francisco Rodríguez. El entrenador del Elche comparecía esta tarde en la rueda de Prensa previa al partido del domingo (14 horas) en San Mamés.

El preparador franjiverde destacó la dificultad del duelo que abre "el tramo más importante" del campeonato. “Todos los equipos quieren sumar puntos para lograr sus objetivos, como nosotros. Pero lo importante es el próximo partido. Trato de convencer a mis jugadores de que el momento es el presente, no la semana que viene. Debemos centrarnos en el presente, como hemos hecho desde que estoy aquí”, explicaba el técnico.

Francisco resaltaba que “hemos tenido una semana fantástica de trabajo y preparación para lo que nos queda y, sobre todo, para este domingo. Ya estamos todos”. El preparador almeriense no se había visto con una de estas. “Es el primer día en el que podemos decir que hemos contado con todos en un entrenamiento. Hoy pensaba que estábamos en pretemporada. Esto, para el cuerpo técnico, es fantástico por la competitividad que se genera. Todos quieren jugar”, apuntaba el míster.

El entrenador del Elche hablaba del estado de sus jugadores: “Salvo Barragán, John y Pastore, todos están disponibles, aunque todavía queda el entrenamiento de mañana y un largo viaje a Bilbao”. Sobre Mojica, reservado por su selección, Colombia, por problemas musculares, aseguraba que “esas molestias se dieron la primera semana de su concentración internacional, pero está bien y puede competir, aunque todo se decidirá en el entrenamiento de mañana”.

Sobre las internacionalidades, Francisco dice que “estamos muy contentos con que sean convocados. Este hecho es muy positivo para ellos, pero también para el club y para el equipo. Además, siempre he dicho que aquí no dependemos de nadie en particular, todos pueden participar y hacerlo bien”.

Preguntado concretamente por el debut con Argentina de Lucas Boyé, afirma que “nadie se lo merecía más que él, por su forma de trabajar, de afrontar el día a día, y por sus ganas de estar con su selección. Para nosotros es una gran alegría su internacionalidad y él ya sabe que tiene que competir al máximo aquí, hacerlo fantástico y marcar goles en el Elche, porque ese es el camino para volver con su selección”.

Casi en cada rueda de prensa, a Francisco se le pregunta por su futuro. Él siempre dice que al final de temporada, “cuando toque (se supone que al sellar la permanencia), se hablará”, pero ayer iba un poco más allá y daba esperanzas de renovación. “No hemos hablado del tema. La percepción que tengo es que el club, la propiedad y yo estamos muy contentos del trabajo y sabemos lo que queremos hacer. Luego, se hará o no”.

Cuestionado concretamente por si el club le pide consejo en la renovación de jugadores, Francisco desvela que “hablamos muchísimo de todo. Aunque no tenga contrato para la próxima temporada, que se cuente conmigo para ciertas cosas lo valoro mucho. Cuando llegue el momento, nos sentaremos y seguramente llegaremos a buen puerto. Pero ahora, no es el momento. El mercado de jugadores es diferente. Es muy rápido y los que acaban contrato ya pueden firmar con otros equipos. Pero yo estoy muy centrado, sé donde estoy donde quiero llegar, y estoy muy tranquilo".

El técnico también alabó la renovación de Josan. Aún más en concreto, ¿le preguntaron para renovar al crevillentino? “La comunicación con el club es muy fluida, aunque no tenga contrato para la temporada que viene. Doy mi opinión de lo que me preguntan. Josan es un jugador que lleva años fantásticos en el Elche. Ahora, quizás no está teniendo la oportunidad que está buscando, pero es para estar contento. Es de la tierra, respetado y querido por todos”.

El preparador valoró muy positivamente la decisión de Competición de anular la sanción a Mojica. "Felicito al club por su trabajo para que le quitaran la roja, lo cual nos viene muy bien ya que lo podíamos perder hasta cuatro partidos. Es una alegría para nosotros y es lo justo. Sobre todo me alegro por el jugador, que no dijo lo que ponía en el acta y se sentía mal. Salimos perjudicados por su expulsión, pero por lo menos no fue mucho tiempo. Solo puedo pensar que el árbitro escuchó mal. Mojica habló después con él en el vestuario y le dijo que quizás se había precipitado. Estas cosas pueden pasar mucha factura, pero las imágenes estaban ahí. Para nosotros, el VAR tiene que mejorar y lo hará seguro en todo. Que el Comité acepte este recurso iguala todo".

Centrado ya en el partido del domingo, el técnico franjiverde destacaba que San Mamés es “un campo difícil y el Athletic un rival muy potente, de los mejores de la categoría. Que aprieta muchísimo arriba y cuenta con uno de los mejores equipos técnicos de la categoría”.

El Athletic todavía “está tratando de llegar a los puestos europeos. Nosotros buscaremos hacer un buen partido para sacar algo positivo. Queremos los tres puntos. Siempre con humildad y respeto al rival, nosotros no pensamos en a quién hay que ganar, sino en el siguiente partido. Iremos igual que cuando fuimos al campo del Levante, donde perdimos (3-0), y al del Real Madrid, donde empatamos (2-2)".

Sobre el rival, Francisco ensalzaba su poder arriba. “Siempre está en campo contrario, provoca duelos continuamente y tiene jugadores muy verticales. Este Athletic tiene muy clara su filosofía con Marcelino, que lo está haciendo muy bien estos dos años. Nos va a tocar sufrir por oleadas sus ataques y les he dicho a mis jugadores que debemos ser muy fuertes a nivel mental para soportarlo”.

El Elche tiene seis puntos de margen con los puestos de descenso. “Debemos centrarnos en el presente, seguir siendo un equipo optimista y valiente. Nuestro objetivo es conseguir la permanencia cuanto antes mejor. Debemos tener mucha humildad y no debemos dejar el tiempo pasar. Los rivales están muy fuertes”, expone Francisco, que concluye: “El colchón que tenemos de seis puntos con el descenso hubiéramos querido tenerlo hace unos meses… Debemos seguir compitiendo”.