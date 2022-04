Procesión hacia la permanencia

Elche espera terminar este domingo uno de sus días grandes con la felicidad de volver a ver la mejor versión de su equipo de fútbol, aquella que con Francisco al mando ha sido capaz de salir de una compleja situación hasta el punto de verse muy cerca de la permanencia.

La batalla no será sencilla, pues enfrente estará uno de los mejores ejércitos de la Liga. Los franjiverdes quieren los tres puntos, pero sea este el botín conseguido, uno o ninguno, lo primordial es recuperar sensaciones y olvidar el mal partido de hace una semana en Bilbao. El equipo es consciente de que se puede perder, como ha ocurrido ante Real Madrid, Barcelona u otros rivales de la parte alta; pero que lo que no puede faltar es la identidad que les debe llevar a conseguir, tarde o temprano, el objetivo principal, seguir un curso más en Primera División.

Y lo tendrá que hacer sin su principal referente ofensivo. La vida sin Lucas Boyé, lesionado en el aductor y baja alrededor de un mes, no es la más bonita sobre el papel. Toca demostrar, una vez más, que el fútbol es cosa de once y no solo de uno. Los franjiverdes ya saben lo que es tener que buscarse la vida sin su «9». Y lo han sabido hacer: ganaron a Rayo y Espanyol, empataron con Granada y Levante y anduvieron cerca de eliminar al Real Madrid en Copa.

Sin Boyé, el Elche se aferra al dúo que forman Guido Carrillo y Ezequiel Ponce. Al menos uno de los dos estará de inicio en el equipo titular. El primero, un delantero clásico, de los de toda la vida, ofrece la opción de tener siempre una referencia a la que aferrarse, además de un futbolista que se vacía en la pelea y la presión. Con Carrillo en el césped siempre pasan cosas, aunque por desgracia para él esta campaña casi todas acaben anuladas, bien por el árbitro o bien por el VAR.

Ponce, que fue el elegido por Francisco para suplir a Boyé en San Mamés, ofrece una alternativa más móvil e indetectable para la zaga rival. Por eso no sería descabellado pensar en que el almeriense sacase a los dos de inicio, aunque ello pudiera conllevar la suplencia (o el regreso a banda) de Pere Milla. A Francisco no le suele temblar el pulso a la hora de alinear delanteros, por lo que pese a que ponerlos a todos de inicio le dejaría con pocas variables para el segundo tiempo, es una opción más a tener en cuenta.

Mojica, Roco y Mascarell son las noticias positivas de cara al partido contra la Real. Los tres están disponibles y, salvo sorpresa, volverán al once. Olaza no ofreció en Bilbao la seguridad defensiva que se le puede achacar a Mojica y las ausencias del chileno, en muy buena línea antes del parón FIFA, y el canario se notaron demasiado en La Catedral.

Los ilicitanos son conscientes de que la meta parece cercana, pero hay que llegar a ella. Y que convertir el Martínez Valero en un fortín es fundamental para no sufrir hasta el último segundo. En el horizonte aparece el duelo contra el Mallorca de la próxima semana, también en casa, al que el Elche quiere llegar sin urgencias. Y eso pasa por puntuar, más aún después de que los baleares dieran la sorpresa este sábado derrotando al Atlético de Madrid.

Una Real efectiva

Por su parte, la Real Sociedad lleva un mes de competición muy favorable, con tres triunfos, un empate y solo una derrota. La ausencia de Oyarzabal, gravemente lesionado, pasa factura en ataque a los donostiarras, que han asentado su base en una mayor fiabilidad defensiva, ya que son el equipo de Primera que más porterías a cero han conseguido hasta el momento.

Los vascos recuperan esta semana a Januzaj, tras cumplir sanción, para seguir peleando por entrar en Europa el curso próximo. El belga está en un buen momento de rendimiento, pese a que sigue sin renovar contrato, y debe ser en este tramo final quien tome el relevo de Oyarzabal. No se esperan grandes cambios en el once visitante, con Sorloth e Isak jugándose una plaza en el ataque, la probable titularidad de Zaldua en el lateral derecho y una duda casi hasta el momento del calentamiento, pendientes de Mikel Merino, que lleva unas semanas con un problema en uno de los dedos del pie.

Los de Imanol Alguacil se presentan a estas alturas de Liga con su tercera mejor puntuación desde 1995. En definitiva, un hueso duro de roer para ese deseo franjiverde de acercarse a la salvación y de poner el broche a la jornada festiva de la ciudad.