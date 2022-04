Guido Carrillo se retira lesionado y Helibelton Palacios ve su quinta tarjeta

Más problemas para el Elche CF. El conjunto ilicitano sigue con la mala suerte con las lesiones. Lucas Boyé no pudo jugar el encuentro frente a la Real Sociedad y será baja, como mínimo, durante un mes por una rotura fibrilar en el músculo aductor. Guido Carrillo que fue el sustituto del "9" franjjiverde en el choque ante los donostiarras se tuvo que retirar a los 42 minutos por unas molestias musculares. Según explicó Francisco al final del encuentro parece que no sufrió un «tirón», lo que permite ser optimistas de que no haya rotura. De todas formas, su presencia para el partido frente al Mallorca va a ser dudosa.

Quien no va a poder estar en la «final» del próximo sábado (14 horas) contra el conjunto balear es Helibelton Palacios. El lateral colombiano vio frente a la Real su quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir sanción. Francisco tiene las opciones de Barragán o de Josan para ocupar su posición. De cara al choque contra los mallorquines, el técnico almeriense recupera a Pastore, que ya ha cumplido sus cuatro encuentro de sanción. Lucas Boyé seguirá siendo, Helibelton Palacios tampoco podrá estar y Guido Carrillo será duda.