David Aranda: "El Elche debe acercarse a la afición más que la afición al Elche"

David Aranda Álvarez (Elche, 1 de octubre, 1983) es el nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche CF. Fue la única candidatura que se presentó para sustituir a Tomás Domenes, que ha sido el representante de los peñistas en los últimos cuatro años. Hubo dos aficionados más que iban a dar el paso, pero, finalmente, se retiraron. Aranda y su junta directiva han tenido que someterse a la aprobación y votación por parte de los miembros de las peñas que conforman la Federación. Hubo una participación del 93,75% y el 81,25% votaron a favor.

Es también presidente de la peña «Sentimiento Franjiverde». Sus padres comenzaron a ser abonados en 1980, la campaña del famoso partido contra el Cádiz y desde que nació comenzó su pasión. Ahora va a ser el presidente de los peñistas en la temporada del Centenario.

¿Por qué se ha presentado a la presidencia?

He estado los cuatro últimos años como vicepresidente con Tomás Domenes como presidente. Él decidió dar un paso al lado y creo que era mi oportunidad y mi momento. Tengo 38 años, llevo 15 metido en todo este mundo de las peñas y considero que había que dar un cambio generacional. Estamos muy agradecidos a las anteriores generaciones, pero siempre eran las mismas caras. Tanto yo como buena parte de mi directiva somos gente joven y unimos experiencia y ganas de hacer cosas.

¿Qué significa ostentar este cargo?

Un gran orgullo porque vamos a comenzar con la temporada del Centenario, pero, a su vez, una gran responsabilidad. Ser el responsable de las peñas en la temporada en el que el club cumple cien años es una gran ilusión.

¿Qué objetivos se ha marcado?

Como dijimos nuestro programa electoral, se basa en cuatro puntos: Potenciar la Grada de Animación, que hasta ahora ha tenido un nivel muy alto, pero era poca gente. Para ello hay facilitar buenos precios y material de animación. Que a nivel policial esté más tranquila, porque somos de los estadios que más tiempo llevamos sin incidentes y que la gente joven pueda vivir el fútbol de manera diferente y como una fiesta. Para la afición en general queremos que sea una Federación abierta y transparente y que todos participen, sean peñistas o no o que su peña pertenezca a la Federación o no. Todos deben tener la oportunidad de criticar, opinar y aportar. Vamos a poner en marcha la próxima semana un canal de Telegram abierto a toda la afición, organizar actos y coloquios con jugadores veteranos y actuales, en el que participen el entrenador y directivos, incluso peñas de otras ciudades. En dos partidos queremos poner una fanzone, en la que en la previa se viva una jornada lúdica y de diversión y en la que los niños, que son nuestra cantera, puedan ser protagonistas. Queremos visitar centros escolares, no solo de la ciudad, también en las comarcas de la Vega Baja y Medio Vinalopó, que históricamente han sido franjiverdes. Expandir el Elche y crecer con niños y con gente no tan niña. Hay que recordar que en las temporadas de la anterior etapa en Primera División, cuando se llegaron a los 25.000 abonados, el 23% eran de fuera de la ciudad.

En ese sentido, el propietario, Christian Bragarnik, dijo que el objetivo era alcanzar los 20.000 abonados y que querían repetir esa experiencia de acercar el Elche a los pueblos de la provincia …

Todo eso fue una de las cosas que le trasladamos al club en una primera reunión que tuvimos. 20.000 abonados es lo mínimo que hay que hacer. Realizando una buena campaña y poniendo buenos precios se puede superar. Los ingresos por abonos apenas significan el 3,8% del presupuesto total del club, por lo que se puede hacer un esfuerzo en los precios, porque no es lo mismo jugar con 14.000 aficionados en las gradas que con 25.000. Esta temporada era difícil, porque veníamos de la pandemia y aún había cierto miedo a acudir a los espectáculos. Pero estamos volviendo a la normalidad y lo mínimo que debe haber son 20.000 abonados. El Elche se tiene que acercar a la afición más que la afición al Elche.

¿Qué iniciativas tienen previstas para poder involucrar a todas las peñas?

Somos una junta directiva pequeña, de cinco personas, de diferentes peñas, pero queremos que sea abierta y que todas las peñas también se sientan partícipes. Vamos a hacer un homenaje a Nino y queremos que ese día la peña «Nino Leyenda» sea la protagonista. Que la peña «Vega Baja» sea la que lleve las iniciativas en su zona, igual que la peña «Rabut» de Novelda o la de Petrer. Queremos crear el carné de peñista. Estuvimos en una reunión en Albacete y a través de «Aficiones Unidas» crear convenios con otros equipos para disponer de un cupo mínimo de entradas para los partidos fuera de casa, con descuentos no solo en las entradas, también en los viajes, en visitas a museos, etc. Que no se trate solo de ir al fútbol, sino de hacer turismo deportivo. Las aficiones que vienen a los partidos del Elche también se quedan en hoteles y comen en Alicante, Santa Pola, la Vega Baja... Eso puede generar un impacto económico importante. También queremos crear el «Día del Peñista» con visitas guiadas al Martínez Valero y un torneo de peñas. En definitiva, abrir el Elche a todo el mundo.

¿Eso requiere unos gastos económicos?

Sí, claro. Para ello hemos tenido un primer contacto con el club y el Ayuntamiento y la próxima semana tenemos reuniones con los dirigentes del Elche, con la Alcaldía y también hemos solicitado una reunión con la Diputación. El Elche puede beneficiar, económicamente, a la ciudad y a toda la provincia y todos los estamentos se tienen que involucrar, porque pueden dejar buenos beneficios económicos.

Hay que aprovechar la inercia y la ilusión que hay, como se pudo ver en el último partido contra el Getafe…

Ahora estamos en una inercia ganadora. Va a ser la tercera temporada en Primera División. Estamos en lo alto de la montaña rusa y subiendo con una fuerza increíble. Económicamente, el club está en una buena situación. Dicen que hay 13 millones en caja de los beneficios de la campaña pasada. Algo que no recuerdo que nunca haya ocurrido y eso también es mérito de los actuales propietarios. Tenemos esa tranquilidad y esa euforia de estar en Primera División, llega la temporada del Centenario, se va a remodelar el estadio por dentro y por fuera. Estamos ante una gran oportunidad y la afición se debe sentir orgullosa y sentirse identificada con el franjiverdismo, sea de la Federación de Peñas, peñista o no.

A nivel deportivo, ¿qué espera de la próxima temporada? Se esta hablando, incluso, de clasificarse para ir a Europa …

Personalmente, si esta temporada nos hemos salvado a falta de dos jornadas, para la próxima firmaba hacerlo a falta de tres. Hay que dar pasos pequeños, pero firmes. Ya hemos visto cómo el Granada hace dos años hizo una gran campaña en la Europa League y el Levante llegó a las semifinales de Copa y, ahora, han bajado a Segunda. Es bueno ser ambiciosos, pero, también, hay que ser sensatos. El Elche sigue siendo un club modesto y humilde y deber ir dando pequeños pasos para asentarse en Primera División.