El Crevillente Deportivo recibió hace unos días la resolución contraria a sus pretensiones, dictada por el juez único del Comité de Competición, un organismo dependiente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. El club blanquiazul solicitó tras finalizar la liga regular una plaza en Tercera RFEF, pese a no haber ascendido en el playoff porque consideraba que «según la circular número 9 (de la FFCV) es nuestro derecho solicitarla, tal y como hubiera hecho cualquier otro club». Como ya explicó este diario en exclusiva, el documento número 9 al que se acoge el Crevillente dice que: «Si una vez finalizadas todas las fases y consumados los ascensos previstos, se produjesen vacantes en el grupo sexto de Tercera División, estas serán ocupadas por el equipo que, habiéndose clasificado en primer lugar de la Liga Regular entre los cinco grupos de Preferente, no hubiese alcanzado el ascenso en la segunda fase (Play Off de Ascenso a Tercera RFEF)».

En base a esta circular, el cub crevilletino considera que ha habido una vacante en Tercera RFEF y que esta debe ser cubierta por su equipo. Pero ahora, el juez único desestima las pretensiones del Crevillente basándose en la misma circular de la Federación, porque dice que «ese apartado es de aplicación cuando producidos todos los ascensos y descensos derivados de la competición y una vez finalizada la temporada oficial, se produce alguna vacante por las circunstancias que fueren, lo que no ocurre en el supuesto que nos ocupa». Según anunció a este periódico el club, el Crevillente va a continuar recurriendo a las instancias judiciales que sean precisas. En concreto, el siguiente paso es el envío de un recurso ante el Comité de Apelación. El Crevillente Deportivo seguirá reclamando en organismos de justicia la que considera que es su plaza en Tercera División. El club emitió en su día un comunicado en el que remarcaba que «estas acciones se emprenden con un objetivo propio, sin ánimo de perjudicar a un tercero». La circular de la FFCV puede llevar a la interpretación por la forma en la que está redactada, según mantiene el club crevillentino y abogados especialistas consultados por este diario. El Crevillente también ha pedido que: «Desde el club rogamos que se nos respete y que sean los estamentos correspondientes los que se pronuncien». Este caso, se podría decir, no hace más que comenzar y es posible que se prolongue durante meses. Mientras tanto, el equipo continúa su marcha renovando jugadores.