El Elche CF tiene previsto enviar a lo largo del día de hoy a LaLiga su balance contable y el cierre del ejercicio económico a fecha 30 de junio, que es cuando se dan por concluida, oficialmente, las temporadas.

El club ilicitano presenta unas cuentas positivas y no va a tener que hacer, a diferencia de otros muchos equipos de Primera División, encaje de bolillos para poder cuadrar sus números. Además, la entidad franjiverde no necesita ingresos extraordinarios, a modo de venta de jugadores, para poder igualar su debe y su haber. Algo que sí que tienen que realizar, de forma urgente, la mayoría de clubes, para no verse penalizados en la asignación del límite salarial de la próxima campaña.

En principio, antes del 30 de junio, solo cinco conjuntos de la máxima categoría, entre ellos el Elche y Osasuna, han podido cuadrar sus cuentas antes de la fecha estipulada. El resto están con las prisas de poder hacerlo en los últimos días para poder cumplir con los plazos.

«Nuestra situación económica es buena y nuestras cuentas arrojan un resultado positivo. No necesitamos hacer caja ni vender a ningún futbolista», confirmaban ayer a este diario fuentes del club ilicitano.

Hay clubes como el Barcelona que precisa 70 millones en traspasos para cuadrar sus números. El Valencia también tiene que vender por valor de 60-70. El Atlético de Madrid por 40, el Betis por 25, el Espanyol por 20 o el Levante, tras su descenso a Segunda División, por diez millones. Esos son algunos de los datos que se conocen públicamente. Pero hay otra serie de clubes que también están con la soga al cuello y que precisan hacer caja antes del 30 de junio, porque tienen el «fair play» financiero desbordado.

En el Elche se están haciendo las cosas bien y no va a tener ese problema, en los últimos años goza de una buena salud económica y está cumpliendo con los objetivos que le marca la patronal de Clubes.

«Hay clubes que van a tener que aligerar masa salarial, porque eso te afecta de cara al límite de la próxima temporada. Si te pasas y no cumples, hay que presentar una serie de previsiones contables para que no te penalicen», explican las mismas fuentes de la entidad franjiverde.

Ventas de última hora

Toda esta situación económica de algunos equipos y que es ajena al Elche va a provocar que en las próximas horas el mercado de fichajes, que hasta ahora ha estado muy parado, tenga un impulso porque los clubes van a necesitar ingresos, mediante traspasos de futbolistas, para poder cuadrar sus cuentas a fecha 30 de junio.

En el caso de la entidad ilicitana, si, finalmente, se produce alguna venta, como pudiera ser la de Mojica o la de Lucas Boyé, que son los jugadores que están en el candelero y en la órbita de otros conjuntos, el dinero que se pudiera recibir computaría, de forma positiva, en el límite salarial de la próxima temporada.

El Elche tiene unos compromisos que cumplir para terminar de salir de la difícil situación económica que ha arrastrado durante los últimos años. Eso le impide que, a pesar de que va a estar por tercera temporada consecutiva en Primera División, que la masa salarial de la próxima campaña apenas vaya a verse incrementada, como han reconocido tanto el propietario, Christian Bragarnik, como el presidente, Joaquín Buitrago.

Sin embargo, en caso de obtener ingresos extraordinarios derivados de venta de jugadores, la cantidad obtenida sí que repercutiría, en un porcentaje del dinero recaudado, en el próximo límite salarial.

En el Elche señalan que eso son cosas que tienen que venir. Que de momento están cumpliendo y que su deseo es no traspasar a ningún futbolista.