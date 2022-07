Gonzalo Verdú afronta a sus 33 años su quinta temporada en el Elche. A ilusión no le gana nadie al capitán del conjunto franjiverde, que recalcó en la primera rueda de prensa de la pretemporada que el objetivo sigue siendo "la permanencia y asentarnos en Primera División". "Ser el capitán del Centenario es algo que me llena de orgullo. Aprendí de Nino sobre los valores y la responsabilidad de llevar este brazalete", indicó el jugador del Elche, al que no le preocupa que el club no haya hecho todavía fichajes: "Tampoco los ha habido en el resto de equipos de Primera, el mercado está muy parado, aunque nosotros contamos con un bloque más fuerte y grande que el año pasado. No hay que preocuparse. El club está en buena situación económica y Christian (Bragarnik) sabe manejar muy bien los tiempos. Queremos que los fichajes que vengan aporten mayor calidad y rendimiento. Se hará una gran plantilla".

Comienza a rodar el balón en el Elche Verdú también se congratuló de las renovaciones de Pere Milla y Pastore además de señalar que ve muy "motivados" a Johan Mojica y Lucas Boyé. "Pueden salir traspasados o que se queden. Contamos con ellos. Si se van, se pierden efectivos, pero ganas a nivel económico", dijo el jugador franjiverde sobre dos de sus compañeros que tienen ofertas para abandonar el Elche. Pese a ello, aseguró que los ve "implicados". Lo que le sobra al central del Elche es ilusión. "Cada año que pasa tenemos más ilusión. Es el año del Centenario y tenemos ganas de hacer una buena temporada. Nuestro objetivo debe ser el conseguir la permanencia en la categoría", señaló el jugador, que también comentó la situación de Omar Mascarell: "Ya demostró que es fundamental para nosotros. La negociación irá en el mismo nivel que el mercado, muy parado. No sé si está cerca o lejos, pero me encantaría que siguiera. Es diferencial como Pastore".