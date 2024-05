Méndez: "Tenemos que ser más maduros y no fallar para lograr el objetivo"

Jhegson Méndez, centrocampista del Elche, fue el encargado de comparecer ante los medios este miércoles, tras haber debutado con la camiseta franjiverde el pasado fin de semana frente al Racing, tres meses después de incorporarse a la entidad ilicitana. "Llegué el último día y sabía que tenía que pasar por una mini-pretemporada para sentirme bien. Se ha demorado, feliz por mi debut, aunque tocado por el resultado porque era un partido clave para nuestras aspiraciones. Ahora toca seguir", valoró el ecuatoriano.

El futbolista, que suplió la baja en el pivote defensivo de John Chetauya, no pudo celebrar con triunfo su estreno, aunque valoró de manera positiva su primer partido tras tanto tiempo inactivo. "He sabido esperar, trabajar con el grupo y tener la paciencia de saber que el momento iba a llegar. Cuando me tocó sabía que tenía que rendir y estar a la altura. Se me notó la falta de ritmo, pero creo que hice un partido aceptable. Sé que no es mi mejor rendimiento, pero esté quien esté tiene que rendir", aseveró.

Méndez mostró autrocrítica al apuntar lo que necesita el Elche para no perder comba en la pelea por el ascenso, ahora vía «play-off»: "Hicimos un partido que merecimos ganar, aunque no hay que desmerecer lo que hizo el rival. El equipo va a seguir intentando hacer todo para ganar. Tenemos que ser más maduros y saber que no podemos fallar para lograr el objetivo".

Jhegson Méndez entra en la sala de prensa del Martínez Valero / Áxel Álvarez

Recuperar la solidez defensiva

El mediocampista destacó la comptencia e intensidad de los entrenamientos, pero insistió en que necesitan concretar las ocasiones de gol generadas y recuperar la fortaleza atrás, perdida desde hace tiempo. "No puedes pretender ganar si no mantienes la portería a cero. Tenemos que ajustar más las líneas y ser lo más sólidos posible, volver a ese camino sería importante para nosotros", analizó.

Por último, Méndez pidió pasar página y enfocarse ya en tratar de ganar en casa al Huesca el próximo domingo, para lo que mandó una petición al franjiverdismo: "El mensaje para la afición es muy claro, que nos sigan apoyando porque el equipo está muy comprometido. Vamos a darlo todo en el campo".