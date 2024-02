El Elche CF presentaba hoy al centrocampista ecuatoriano Jhegson Sebastián Méndez, Seba, como quiere que le llamen futbolísticamente y como aparecerá a partir de ahora en este periódico. El jugador asistía a su primera rueda de Prensa como jugador franjiverde y lo hacía con las ideas muy claras y con muchísimas ganas de empezar a aportar al equipo. De hecho, preguntado por su proceso de integración después de estar tres meses sin competir al haber finalizado el campeonato en su anterior equipo, el Sao Paulo brasileño, Seba aseguraba que ir en la convocatoria de Amorebieta "no es una decisión que me corresponde a mí y entiendo que el cuerpo técnico la tomará en los próximos días. Yo quiero estar, aunque sea en el banco. El entrenador sabe que cuenta conmigo desde el día uno. Estoy a total disposición del equipo para los partidos". De todos modos, lo tiene muy complicado.

El futbolista, de 26 años, llega con todo el ímpetu del mundo para ganarse el puesto cuanto antes: "estoy haciendo trabajos físicos extra para poder estar ahí. Tengo claro que uno tiene que dar un plus para entrar en el equipo. De ahí que voy a intentar buscar la diferencia desde los entrenamientos, pensando primero en lo colectivo y después en lo personal".

Capacidad de sacrificio

Seba se define como un jugador polivalente. "Mi posición es la de mediocampista central, pero si es necesario cambiar tengo recursos para poder cumplirlo y que cada orden que dé el entrenador cumplirla", afirma, a la vez que destaca que es un futbolista "de mucho sacrificio, que trabaja para dar equilibrio al equipo, que busca siempre una opción para sacar el balón jugado y dispuesto para correr por un compañero que esté cansado y cubrir los espacios a la hora de defender".

En el aspecto físico asegura encontrarse "muy bien, pese a que no estoy compitiendo desde octubre. Trabajo lo más rápido posible para estar al 100% y también para adaptarme en la parte técnica".

Lugar "idóneo"

Para Seba, su fichaje "es una oportunidad muy buena para mí porque el Elche es un gran club y me han presentado un proyecto muy importante con el objetivo de subir a Primera. Es el lugar idóneo para crecer y para llegar al fútbol europeo, que también era lo que quería". Su llegada al club fue en el último momento del mercado, pero "mis agentes estuvieron en contacto con el Elche y para mí es una posibilidad inmejorable para poder tener minutos y entrar en la dinámica de los partidos. Lo que más quería era venir a Europa. Sabía que era un grande de la liga española y no me lo pensé".

De lo que ha visto hasta ahora, se siente "impresionado por el vestuario que he encontrado. Me han recibido como en casa. Los compañeros son increíbles. El grupo sabe lo que quiere y eso es fundamental para conseguir los objetivos. Vamos por buen camino".

Partido a partido

Para Sebas, el proceso hasta el ascenso tiene una clave: "Es importante sumar y siempre que se pueda que sea de tres, pero cada paso vale. Debemos ser inteligentes y saber que quedan muchos partidos por delante todavía e ir partido a partido".

¿Cree que se adaptará bien al fútbol europeo? "Efectivamente es un fútbol diferente. Aquí es más rápido. Creo que la clave está en ir poco a poco demostrando y aportando al equipo tu calidad, experiencia, mostrarte desde los entrenamientos. Primero es fundamental estar bien físicamente y después vendrán las cosas para sumar mucho mejor. Espero siempre aportar al equipo, ayudarlo esté donde esté".