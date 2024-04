El Elche quiere impulso a Primera

A tan poco para el final cualquier enfrentamiento contra un rival directo es clave. Ese ambiente rodea al duelo entre Elche y Espanyol (sábado, 18:30 horas), dos clubes con solera y pasado común que hace un año recibieron el castigo del descenso a Segunda. Ahora andan en busca de redención.

No se puede decir que el camino durante los últimos meses haya sido de rosas para ninguno de los dos, pese a su condición de favoritos. Eso sí, las reacciones han sido opuestas. El Elche ha mantenido la calma, principalmente en los malos momentos, depositando toda la confianza en el proyecto y la idea de Sebastián Beccacece.

En las antípodas se ha instalado el plan de los blanquiazules, con dos entrenadores ya despedidos, Luis García y Luis Miguel Ramis. El último cambio de rumbo ha otorgado poderes a un hombre de la casa como Manolo González, que de momento se mantiene invicto desde su llegada al banquillo, aunque las sensaciones siguen sin ser las que corresponderían a los «pericos» por su prestigio e historia.

En el discurso de Beccacece hay un poso de humildad extrema que no casa del todo con la realidad del Elche en esta categoría, en la que debería ser un gallito, sobre el césped y en lo económico. Si no ha gastado más dinero en plantilla es por decisión propia, bien porque los futbolistas deseados no respondieron afirmativamente a la llamada de Christian Bragarnik o bien porque el máximo accionista no quiso apostar por jugadores en los que no confiaba. Y si no hay más delanteros en nómina es por decisión del propio entrenador. Con estas armas ha querido competir el club ilicitano ante todos, los que tenían tanto dinero como ellos y los que no.

Trabajo en equipo

¿Y cuál es la respuesta de Beccacece cuando ve que el Espanyol se pone las botas con los goles de Braithwaite? Una palabra: equipo. El trabajo colectivo coloca al Elche en las primeras posiciones de la mayoría de estadísticas y es el camino por el que este proyecto ha decidido hacer fuerza para conseguir el objetivo, que no solo debería ser pelear por el ascenso sino conseguirlo en el mes de junio.

Para este partido se espera a Mourad de regreso al once titular en detrimento del lesionado Borja Garcés, a quien el vestuario quiere brindar una victoria tras su grave lesión de rodilla. La principal duda es Clerc en el lateral izquierdo. Salinas espera su oportunidad si el catalán no está disponible.

John y Clerc, que es duda para el partido de este sábado, se hacen una foto en el Martínez Valero / ECF

El Espanyol, por su parte, no ha brillado a domicilio con ninguno de los tres entrenadores que ha tenido. Su rendimiento como visitante es de cinco victorias, siete empates y seis derrotas. En cuanto a las bajas, González no podrá contar con el centrocampista Nico Melamed, con molestias en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. Tampoco estará Edu Expósito, lesionado de larga duración.

El principal peligro será Braithwaite. «El mejor delantero de la liga», en palabras de Beccacece. Anularle no será tarea sencilla porque su categoría parece por encima de Segunda División, en la que lleva 19 goles hasta el momento. A él y al Espanyol deberán superar el Elche para coger impulso hacia Primera en este trepidante final de curso en el que todos los partidos son importantes, pero los duelos directos más.