Crónica del Racing-Elche: El Elche tropieza con la misma piedra

El Elche fue en Santander el fiel reflejo de lo ha sido la mayoría de la temporada. El conjunto ilicitano, a pesar de dominar casi todo el encuentro, tener más llegadas y ocasiones en el área contraria, volvió a mostrar su alarmante falta de gol. Y si a eso unimos, que la valentía ofensiva tiene la consecuencia, contraproducente, de falta de contundencia y solidez defensiva así es imposible.

Con esta derrota, los franjiverdes dicen, prácticamente, adiós al ascenso directo e, incluso, sale y se complica su clasificación para el “play-off”, que ahora está a tres puntos más el golavaraje perdido con casi todos de los equipos que están entre los seis primeros clasificados.

Además, en El Sardinero, Beccacece volvió a tardar en hacer los cambios y en buscar variantes cuando el encuentro lo requería. Siguió empeñado en un plan, que se está demostrando que no le está valiendo para lograr los resultados esperados.

El técnico argentino mantuvo el once inicial de la jornada anterior frente al Sporting con un solo cambio. El obligado por sanción de John. Decidió darle la primera oportunidad a Jhegson Seba Méndez. El internacional ecuatoriano no había jugado ningún minuto desde que llegó a finales de enero. Bermejo se mantuvo como interior-extremo en la derecha y Carreira como central-lateral izquierdo.

Nico Castro intenta superar a Dani Fernández / ALBERTO LOSA/LOF

En el minuto 4, el Elche tuvo una gran ocasión para adelantarse en el marcador. Un centro de Mario Gaspar lo remató de cabeza desde la frontal del área pequeña Nico Fernández y Joki Ezkieta respondió con una gran parada.

Los franjiverdes llevaron la iniciativa en los primeros minutos, con su habitual juego de mucha circulación de la pelota y presión alta. El Racing apostaba más por un fútbol más vertical y directo.

Cuando apenas se había rebasado el primer cuarto de hora del partido, tras una mala cesión de Josan sobre Dituro, el balón terminó en saque de esquina para los cántabros. Morante colgó el esférico al primer palo, sobre el vértice del área pequeña, y Lago Junior se adelantó a Mourad, remató de cabeza cruzado y el balón se coló ajustado al poster (1-0). Otra vez el conjunto ilicitano se veía castigado por un desajuste defensivo.

A partir de ahí, el Elche intensificó su dominio, con un Racing parapetado atrás y buscando las contras, sobre todo por su banda izquierda con Íñigo Vicente.

Tete Morente dejó un buen balón atrás en el área, pero el disparó de Nico Fernández lo rechazó un defensa. .

Los santanderinos respondieron con dos acciones casi consecutivas. Una jugada individual de Arana la abortó Dituro y terminó en córner. En el saque de esquina al segundo palo, Dani Fernández intentó sorprender de volea, pero el balón se le fue alto.

En la recta final del primer tiempo, con Josan percutiendo mucho por su banda derecha, los de Beccacece tuvieron varios acercamientos Un centro del crevillentino lo remató fuera, de cabeza Mourad. Tete Morente también lo probó con la testa y no encontró portería. Y en otro buen centro de Josan al área pequeña no fue nadia a buscar el esférico.

De nuevo muchas llegadas y falta de gol del conjunto ilicitano y los rivales, con muy poco, le hacen mucho daño. Al descanso se llegó con ventaja de los locales.

En la segunda parte, a pesar de la obligación de darle la vuelta al marcador, el Elche no entró bien. José Alberto, a pesar de ir ganando, apostó por dos puntas para ahogar la salida del balón de los franjiverdes. Y le dio resultado. En los primeros minutos, Arana estrelló una pelota en el larguero, Aldasora tuvo otra. Y Peque, que acaba de salir, puso a prueba desde lejos a Dituro.

Los franjiverdes no se rindieron y un centro de Josan lo remató con el hombro Tete Morente y Ezkieta y lo salvó in extremis el guardameta de los santanderinos. El jugador del Elche reclamó que había sobrepasado la línea de fondo. El VAR confirmó que no había entrado.

Tete Morente fue el jugador más destacado de los franjiverdes y marcó el 2-1 que abrió alguna esperanza para empatar / ALBERTO LOSA/LOF

Y en el minuto 66, en otra acción defensiva desafortunada, llegó el segundo del Racing. Una pérdida en la salida del balón provocó una contra, Íñigo Vicente disparó y el rechace de Dituro lo aprovechó Peque marcó el 2-0.

Beccacece movió el banquillo. Quitó a Mario Gaspar y a Bermejo, que no habían estado afortunados, y situó a Salinas en el lateral izquierdo, pasó a Carreira a la derecha y Josan se colocó más como extremo. Y Óscar Plano entró en el centro del campo.

El juego mejoró un poco y, en el 71, Tete Morente marcó el 2-1 tras una buena jugada personal de Nico Castro dentro del área; y abrió la esperanza de puntuar. Los franjjiverdes se fueron por todo a por el empate. Josan lo tuvo en un remate tras un centro de Tete.

Y en el la recta final del choque, Beccacece se decidió por Febas y Arnau Puigmal, que sustityeron a Jhegson Méndez y a Josan.

Pero ya era muy tarde. El Racing defendió el resultado con uñas y dientes y en el tiempo de prolongación, se añadieron nueve, otro disparo de Peque lo rechazó Dituro y Mboula, a placer, anotó el 3-1 definitivo, que condena al Elche a quedarse fuera del ascenso directo.

FICHA TÉCNICA:

RACING DE SANTANDER: Ezkieta, Dani Fernández, Manu Hernando, Germán, Mario García (Saúl, m.46), Morante (Grenier, m.65), Íñigo Sanz (Peque, m.46), Aldasoro, Lago Junior (Mboula, m.74), Íñigo Vicente y Arana (Ekain, m.83).

ELCHE: Dituro, Josan (Arnau, m.87), Mario (Salinas, m.69), Bigas, Carreira, Méndez (Febas, m.83), Nico Castro, Nico Fernández, Bermejo (Plano, m.6, Tete y Mourad.

GOLES: 1-0 m.16, Lago Junior. 2-0 m.66, Peque. 2-1 m.71, Tete Morenet. 3-1 m. 95, Mboula.

ÁRBITRO: González Esteban, del colegio vasco. amarillas: A Josan (m.18), a Marío García (m.28), Peque (m.49), Dani Fernández (m.56) y a Méndez (m.59). Expulsó a Íñigo Sanz en el banquillo (m. 94).

ESTADIO: El Sardinero, ante 19.255 espectadores.