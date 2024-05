El galimatías de Beccacece

Con Jhegson Méndez, Sebastián Beccacece ha utilizado a 35 futbolistas en liga esta temporada. Una cifra altísima que no encuentra comparación en temporadas convencionales en la historia del Elche. Solo en una ocasión, huelga de futbolistas profesionales mediante, el equipo ha dispuesto de más jugadores en sus alineaciones durante una liga.

Los 35 de la 2023/24, que todavía podrían ser más, superan los 33 de la 1935/36, campaña a las puertas de la Guerra Civil española. Por delante solo estaría la atípica situación de la 1984/85, en Primera División. Aquel curso fueron utilizados 36, pero 12 de ellos únicamente disputaron el partido correspondiente a la segunda jornada, en el que los equipos alinearon a juveniles por la huelga de los futbolistas profesionales. Por cierto, el partido del Elche fue un derbi contra el Hércules en Alicante, con derrota.

Desde Tete Morente (3.085 minutos), el más utilizado, a David López (2 minutos) el que menos ha jugado, Beccacece se ha visto obligado, por diversas circunstancias, a ir ampliando esta lista hasta batir el récord histórico de la entidad. Entre los futbolistas aparecen algunos que abandonaron el barco en verano (Pere Milla y Lucas Boyé), otros que se marcharon en el mercado invernal (Fidel, Edgar Badia, Sergio León, Raúl Guti, Álex Martín y Lautaro Blanco), sus sustitutos y canteranos, desde el bien asentando Rodri Mendoza a otros que han contado con la confianza del técnico en momentos puntuales (Rafa Núñez, Adam y Pamies).

Futbolistas utilizados por el Elche en liga / Información

El ecuatoriano Méndez, que tuvo que esperar tres meses para debutar con la casaca franjiverde el pasado sábado en Santander, es el último en sumarse a la lista. El guerrero número 35 del ejército de Beccacece para un asalto a Primera División que se ha esfumado por la vía rápida. Queda pelearlo a través del «play-off».

Caso poco habitual

No suele ser habitual que un entrenador tenga tal galimatías a la hora de repartir minutos en una temporada exitosa. No hay más que comprobar los ascensos del Elche en el siglo XXI: en la 2012/13 jugaron 25 futbolistas, en la 2017/18, pese al baile de entrenadores la cifra se quedó en 30 y en la 2019/20, aunque con la pandemia se ampliaron el número de cambios, se detuvo en 28.

Número de jugadores por curso en el siglo XXI / Información

Beccacece, pese a que tiene un bloque claro de hombres de confianza, ha tenido que sufrir cambios importantes tanto al principio de liga como en el mes de enero. No parecía lo más adecuado, especialmente si se analiza el rendimiento de los fichajes invernales, que exceptuando el guardameta Dituro no se han asentado en el once titular. De hecho, Méndez debutó hace unos días, David López apenas ha jugado un par de minutos; Bermejo y Arnau entran y salen con asiduidad del equipo inicial y Manu Nieto no ha tenido continuidad.

¿Se puede ascender a Primera con tanto vaivén de futbolistas a lo largo del año? El Elche está en disposición de hacerlo este curso, pero curiosamente el equipo que le supera en cuanto a número de jugadores utilizados este año en Segunda está en una posición mejor. El Valladolid ha alineado a 36 hombres esta temporada y ocupa actualmente la segunda posición en la tabla, en puestos de ascenso directo. Desde que se instaló el formato de competición actual con «play-off» en la 2010/11 solo dos equipos han subido a la élite utilizando a tantos jugadores: el propio Valladolid (36 en la 2021/22) y el Cádiz (35 en la 2019/20). A los franjiverdes les quedan por delante ocho partidos para repetir el mismo camino y hacer bueno este «overbooking».