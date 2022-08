Josema Sánchez ha anunciado este viernes, a través de un comunicado en sus redes sociales, que deja el Elche CF después de dos temporadas y media. El central murciano ha rescindido el año de contrato que le quedaba con el club ilicitano y este viernes ya no ha entrenado junto a los que han sido sus compañeros.

El futbolista pone punto y final a la que ha asegurado ha sido la mejor etapa de su carrera deportiva. Josema llegó al Martínez Valero en el mercado de invierno de la temporada 2019-2020, procedente del Extremadura, con el equipo en Segunda División. Fue un jugador importante para Pacheta y fue uno de los artífices del ascenso a Primera División. Disputó 12 encuentros, siendo titular en once de ellos, principalmente en todos los del play-off. Posteriormente, en la campaña 2020-2021 cumplió su sueño de jugar en la máxima categoría y con Almirón y Escribá disputó 29 partidos, 21 como titular. El pasado curso no tuvo tanto protagonismo y solo jugó como franjiverde seis encuentros y solo uno estuvo en el once inicial. Eso provocó que en el mercado de invierno se marchara cedido al Valladolid, donde le reclamó Pacheta y logró un nuevo ascenso. En Pucela tampoco jugó mucho, cinco envites y dos como titular.

Esta temporada había regresado al club ilicitano, con el que tenía contrato hasta junio de 2023. Pero Francisco no contaba con él. Por delante tenía a Enzo Roco, Diego González, Pedro Bigas y Gonzalo Verdú para jugar en el centro de la defensa. Y en el lateral izquierda, al que se se ha tenido que adaptar en algunas ocasiones durante su paso por la entidad franjiverde, a Mojica y a Carlos Clerc. Iba a tener muy difícil jugar y eso ha provocado que haya buscado un acuerdo para poner fin a su vinculación con el Elche.

Josema Sánchez se ha despedido este viernes con una emotiva carta: "Dos años y medio en este club y en esta ciudad han sido los más felices de mi vida. Solo tengo palabras y sentimientos de agradecimiento para esta afición y este ciudad, que ha sido mi hogar". El futbolista ha asegurado que "han sido dos años increíbles, aunque también muy duros, donde llegué y peleé por hacer mi sueño realidad, ascender a Primera División y luchar por la permanencia junto a mis compañeros. Y a nivel individual tengo la satisfacción de haber dado dentro y fuera del campo lo mejor de mí, como jugador y como persona". Ahora, lamenta que "sin embargo, toca abrir una nueva etapa en mi vida. Gracias, muchas gracias a mis compañeros, a todos los técnicos, delegado, médicos, fisios y trabajadores que hacen que todo funcione y están pendientes de cada detalle. Gracias infinitas una vez más a nuestros aficionados. Me voy, pero este escudo, esta ciudad y el Martínez Valero los seguiré sintiendo donde esté", ha señalado el futbolista murciano en sus redes sociales.