Pol Lirola: “Jugar en España era una espina que tenía clavada y el Elche es una gran oportunidad”

Pol Lirola ha sido presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador del Elche C.F. El lateral derecho estuvo en el banquillo en el partido frente al Betis, pero no llegó a debutar. El joven futbolistas, que el pasado sábado cumplió 25 años, afronta su etapa en el club ilicitano cargado de ilusión, va a tener la oportunidad de jugar por primera vez en la Primera División española, después de hacerlo en la Serie A del Calcio de Italia en el Juventus, Fiorentina y Saussolo; y en la Ligue-1 de Francia en el Olympique de Marsella.

¿Cómo ha sido su fichaje por el Elche?

En el Olympique de Marsella se produjo un cambio de entrenador y vi que no encajaba, a pesar de que había renovado hasta 2026. Lo que quiero es jugar y tener minutos. Tenía muchas ganas de venir a España. Llevo siete años jugando en Primera División, pero nunca lo había hecho en España. Cuando surgió la opción del Elche, hablé con mi representante y no lo dudé, porque quería venir.

¿Qué referencias tenía del club ilicitano? ¿Habló con alguien antes de venir?

Sí, hable con el “Pipa” Benedetto, con el que tengo buena relación. Me habló muy bien del club y de la ciudad. Luego hablé también con Christian (Bragarnik) y me trasmitió buenas sensaciones. Considero que es una gran oportunidad y que se dan las condiciones perfectas para hacer una buena temporada.

Después de militar en clubes como el Juventus, Fiorentina o Olympique de Marsella, ahora llega a un equipo cuyo objetivo es la permanencia…

La verdad es que cuando surgió la posibilidad del Elche era un equipo al que no seguía mucho. No lo veo como un paso atrás a mi carrera. Es retomar un nuevo reto y nuevo fútbol y estoy encantado de estar aquí.

Llega cedido con opción de compra. ¿Es obligatoria la compra? ¿De qué va a depender que se ejecute esa opción?

Es solo una opción la compra. Va depender del nivel que pueda dar. Ahora mismo no me planteo las cosas a largo plazo porque queda una temporada muy larga por delante.

Va a jugar por primera vez en España… ¿Es una espina que tenía clavada?

Sí, así es. He crecido en la cantera del Espanyol y siempre veía la Primera División española como un sueño. Es un fútbol diferente a la Serie A de Italia o la Ligue-1 de Francia. Tenga muchas ganas de jugar muchos partidos.

Francisco utiliza defensas de cuatro con dos laterales y de tres centrales con dos carrileros. ¿Dónde se encuentra más cómodo?

La mayoría de mi carrera he jugado de lateral con defensa de cuatro, pero, últimamente, también he jugado de carrilero, y me siento cómodo con toda la banda libre. Va a depender de cada partido y de lo que quiera el míster.

¿Cómo han sido sus primeros días en el vestuario?

Me han recibido muy bien. Conocía a algunos compañeros como Edgar Badia y con los jugadores catalanes con los tengo bastante afinidad. Hay compañeros con experiencia y otros más jóvenes. Es un grupo encantador.

¿Cómo está físicamente? ¿Esperaba haber jugado frente al Betis?

Físicamente me encuentro muy bien. He realizado una pretemporada muy dura con el Marsella, aunque no he jugado muchos partidos. Jugar frente al Betis era un poco precipitado, porque solo había realizado un entrenamiento y necesito tiempo para ir aprendiendo los conceptos del entrenador. Ahora quiero entrenar bien esta semana, que es larga, porque jugamos el lunes; saber mejor lo que quiere el míster y estar preparado.

¿Fue una decepción empezar perdiendo 3-0?

La temporada va a ser muy larga y muy dura. No es bueno empezar así, sobre todo por los errores que cometimos y más en un campo como el Benito Villamarín, en el que el Betis no te perdona. Es solo el comienzo y tenemos equipo para hacerlo mucho mejor de lo que lo hicimos.

Su fichaje ha levantado mucha expectación entre la afición. ¿Siente presión o demasiada responsabilidad?

Vengo de un sitio (Marsella) en el que hay mucho seguidores que enseguida que haces un partido medio malo están encima de tí. Así es el fútbol. Tengo experiencia para aguantar bien la presión y tengo ganas de empezar a demostrar a la afición del Elche que ha sido un acierto venir.