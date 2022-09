Fede Fernández: "Después de ocho años en la Premier necesitaba un cambio de aires"

El central argentino Fede Fernández ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Elche CF. El nuevo defensa franjiverde ya estuvo en el banquillo en el encuentro frente al Villarreal. El zaguero de 33 años llega al conjunto ilicitano dispuesto a aportar su experiencia después de ocho años en el Newcastle en la Premier League de Inglaterra. Confía plenamente en la plantilla y pide identidad propia en el juego del equipo para salir de la mala situación actual, después de haber sumado solo un punto de doce posibles en las cuatro primeras jornadas del campeonato.

“Quiero agradecer al club la oportunidad que me da. En el Newcastle estaba muy a gusto, me trataron de maravilla y respetaron mi opinión de venir al Elche, que es lo que quería. Estoy muy contento, ya he estado con los compañeros y estoy con muchas ganas de empezar a jugar”, fueron las primeras palabras de Fede Fernández.

¿Cómo se produjo su fichaje? Porque fue en el último día…

El mercado es muy largo. Desde el principio, en mi cabeza siempre estuvo moverme y salir del Newcastle. Tenía que meditarlo y pensar qué era lo mejor para mí y para mi familia. El Elche estuvo ahí, me gustó el proyecto y quería echar una mano. Desde el primer día he visto que el club y el equipo es una familia, me han recibido muy bien y es el cambio de aires que buscaba.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Es un desafío diferente para mí. He estado ocho años en la Premier. Sentía que necesitaba un cambio. Conocía LaLiga española después de un corto paso por el Getafe. Estoy con mucha ilusión y voy a pelear por aportar y ayudar al equipo.

¿Qué le dijo Christian Bragarnik para convencerle?

Christian habló directamente con mi representante. Aún no lo he conocido. Era un jugador disponible, que podía aportar algo diferente al equipo y eso fue suficiente. Estoy muy ilusionado por ser uno más dentro de la plantilla y disfrutar el momento.

¿Cómo se encuentra a nivel físico? En la última temporada apenas jugó...

La última semana ha sido un poco atípica para mí, por el cierre del mercado y el viaje y no pude entrenar con el Newcastle. Pero el fin de semana ya he podido entrenar y físicamente me encuentro bien. La temporada pasada comencé jugando, luego tuve una lesión de tres meses, vinieron compañeros al Newcastle, el equipo estaba bien y ya fue difícil entrar y terminar jugando. Lógicamente, el ritmo se coge con los partidos, pero físicamente me encuentro bien.

¿Qué puede aportar al Elche?

Vengo para ser uno más. A nivel personal, puedo aportar mi experiencia. Soy un central al que le gusta salir con el balón jugado. Al míster también le gusta eso. Aportar en el mano a mano, agresividad en el juego, en los balones por alto. Aportar lo que me ha caracterizado siempre para ayudar al equipo.

Francisco utiliza un sistema de tres centrales y de cuatro defensas. ¿En cuál se ve más cómodo?

Sé que el míster ha ido cambiando. Hay momentos en los que el equipo ha jugado con tres atrás. He jugado con los dos sistemas, hay que saber adaptarse y puedo jugar en ambos.

¿Cómo está el equipo después de la dura derrota frente al Villarreal? ¿Pudo comprobar que hay una afición que está siempre al lado del equipo?

Lo de la afición lo pude comprobar desde el primer momento. Llegando al estadio, tuvimos un gran recibimiento. El comienzo de la temporada no está siendo bueno, pero no hay que preocuparse porque el equipo trabaja bien durante la semana. Si el grupo está bien y dar lo mejor de sí en los entrenamientos, seguro que vamos a salir de esta situación. Hay que confiar porque hay buen equipo y se realizan buenos entrenamientos.

¿El problema es más anímico? ¿Cuál puede ser la solución?

Es cierto que frente al Villarreal fue una derrota dura. El resultado es un poco engañoso, porque los dos últimos goles llegaron en los últimos minutos. Está claro que tenemos que mejorar. Ahora tenemos una oportunidad el fin de semana, estamos preparando el partido con otro aire y con el objetivo de conseguir la primera victoria, que nos de confianza para seguir

¿Qué les ha comentado el entrenador en la charla previa al entrenamiento de esta mañana?

El míster ha hecho hincapié en que estemos tranquilos. Nos ha dicho que confiaba en nuestro trabajo, pero, lógicamente, que tenemos que mejorar, ser más agresivos. Durante la semana seguiremos trabajando en los detalles. Ahora afrontamos un partido diferente, jugamos en casa, como locales, y debemos tener más intensidad y más protagonismo con la pelota para llegar más al área contraria. Tenemos que reaccionar.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría mandar a los compañeros y a la afición sobre las dudas han surgido tras el mal inicio de campeonato?

El míster tiene una idea de juego y no debe cambiar por un resultados. Debemos ser un equipo agresivo durante los 90 minutos y hay cinco cambios para que entren compañeros y aporten frescura cuando se necesite. Debemos estar convencidos y seguros de lo que preparamos durante la semana. Ser un equipo con identidad, que sepa y tenga claro lo que hace y luche por ello.