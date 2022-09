Más difícil todavía para el Elche

En el fútbol hay veces que se dan resultados extraños y sorpresas inesperadas. Eso es lo que va intentar el Elche CF este próximo sábado (16.15 horas), en el Camp Nou, frente al FC Barcelona.

El conjunto ilicitano tratará de conseguir el más difícil todavía. Las dinámicas de franjiverdes y azulgranas son totalmente antagónicas. El equipo de Francisco está inmerso en su peor momento de la temporada y el de Xavi Hernández en el mejor.

Si miramos los números dan miedo. Aunque las estadísticas siempre se ha dicho que están para romperlas. El Barcelona está invicto tras las primeras cinco jornadas de competición y es, junto al Real Madrid, el equipo más goleador de LaLiga, con 15 dianas a su favor. Ter Stegen solo ha visto perforada su portería en una ocasión. Desde que empató (0-0) en la jornada inaugural frente al Rayo Vallecano, el cuadro culé ha ido de goleada en goleada: Real Sociedad (1-4), Valladolid (4-0), Sevilla (0-3) y Cádiz (0-4).

El Elche es todo lo contrario. Todavía no conoce la victoria y solo ha sumado un punto de 15 posibles. Los franjiverdes, a excepción del Cádiz, que todavía no ha marcado, son el segundo equipo menos goleador de Primera División, con solo dos tantos a favor. Igualmente, es el segundo que más goles (13) ha recibido, ya que los gaditanos llevan 14 en contra.

El cuadro ilicitano es penúltimo y los culés segundos.

El Barça es claramente favorito para el choque del sábado. Aunque la dinámica, el juego y la plantilla es distinta, el Elche ya estuvo a punto de dar la sorpresa la temporada pasada. Después de ir perdiendo 2-0 empató a dos con los goles de Pere Milla y Tete Morente, en apenas un minuto. A falta de cinco, Nico González dio la victoria a los azulgranas.

El ejemplo del Rayo

En una situación como la actual hay que agarrarse a cualquier clavo ardiendo. Y el mejor ejemplo es el del Rayo Vallecano, que logró arrancar un punto del Camp Nou en la primera jornada de la presente Liga. Para ello, el conjunto de Francisco tiene que ser un equipo ordenado, bien situado en el terreno de juego, ofreciendo pocas concesiones y no cometiendo errores en defensa. Unas virtudes que todavía no ha sacado a relucir en la presente campaña. Pero algún día tendrán que aparecer y no hay mejor escenario que Can Barça.

Primera derrota del curso

Otro clavo ardiendo al que se puede agarrar el Elche es que el equipo de Xavi ya sabe lo que es perder en este curso. Lo hicieron el pasado martes, en la Champions frente al Bayern de Munich. Eso puede ser un arma de doble filo, porque los futbolistas azulgranas querrán resarcirse el sábado. Otra de las cuestiones a favor del Elche es el posible cansancio de haber jugado el martes. Pero los culés cuentan con una plantilla amplia y llena de estrellas.

Ningún triunfo en el Camp Nou y sin puntuar en 47 años

El Elche tiene todo en su contra para el encuentro de este sábado. Aunque, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de hacer historia. El conjunto ilicitano no ha sido nunca capaz de ganar al cuadro azulgrana en su estadio. En las 23 visitas anteriores, el conjunto franjiverde solo ha logrado siete empates. El resto de las 16 fueron derrotas y las nueve últimas de manera consecutiva. Hace 47 años ya desde la última vez que el Elche consiguió empatar en el Camp Nou. Fue en la temporada 1974-1975. En el choque disputado en el mes de abril, los franjiverdes, que por aquel entonces estaban entrenados por Marcel Domingo, arrancó un valioso empate que, encima, sirvió para salvar la categoría. A partir de ese momento, todas las visitas han terminado con derrota y en la mayoría de ocasiones recibiendo goleadas. Tras la vuelta a Primera División, en la campaña 2013-2014 y 2014-2015, el Elche, con Fran Escribá de entrenador, perdió 4-0 y 3-0, respectivamente. Lo mismo sucedió hace tres temporadas, también con el técnico valenciano en el banquillo. Una nueva derrota por 3-0. Por lo menos, el curso pasado, el conjunto ilicitano rompió una estadística negativa al lograr marcar al menos un gol, algo que no había conseguido en sus anteriores cinco visitas. El marcador de 3-2 dejó muy cerca a los franjiverdes de volver a puntuar después de mucho tiempo. El sábado habrá una nueva oportunidad.