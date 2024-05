Jorge Dezcallar: "Israel no sabe qué hacer con Gaza"

Mientras la oleada de protestas propalestinas en las universidades de Estados Unidos ya ha cruzado el Atlántico, de momento tímidamente, este viernes en la Universitat de les Illes Balears (UIB) se dedicó una jornada a desmenuzar los conflictos en Oriente Medio. La guerra entre Israel y Hamas fue el foco en el que se centró Jorge Dezcallar en una de las conferencias. "Israel no sabe qué hacer con Gaza", advirtió el diplomático mallorquín. Entre sus reflexiones consideró que hasta que no se resuelva el problema con los rehenes judíos no hay posibilidad ni de paz ni de alto al fuego. Tampoco se alcanzará la paz sin que se solucione el problema palestino: "No habrá seguridad para Israel sin justicia para los palestinos".

Dezcallar participó en la jornada Oriente Próximo: convivencia, conflictos y seguridad, organizada por la Facultad de Filosofía y Letras, bajo la coordinación del doctor y profesor de Historia Contemporánea Pere Salas. Junto con el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia participó en la sesión de la mañana el coronel José Ignacio Castro, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, quien disertó sobre geoestrategia y seguridad en la zona.

Antes de su presentación, Dezcallar destacó que este conflicto, afecta de muchas maneras a Mallorca por su cercanía en el Mediterráneo. "Si sube el petróleo, subirán los precios de los aviones y vendrán menos turistas", señaló recordando los efectos que también se vivieron durante la Primavera Árabe.

Una cárcel al aire libre

El que fuera director general de Política Exterior para África y Medio Oriente en el ministerio de 1985 a 1993 — "lo vi todo"— arrancó recordando el ataque terrorista del pasado 7 de octubre y la "enorme conmoción" que produjo "en un país tan pequeño" en el que todo el mundo conoce a alguien afectado. En su opinión, los servicios secretos israelíes es "probable que no prestaran atención" a lo que se avecinaba.

"Hamas ha sido el primer sorprendido por el éxito que ha tenido" un ataque que "no es justificable pero es explicable quizás por 56 años de ocupación asfixiante", dijo parafraseando a António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas.

El diplomático planteó qué es Gaza. Su respuesta: "Una cárcel al aire libre; "una fábrica de odio", explicó rememorando su experiencia en campamentos de refugiados en Jordania.

Dezcallar repasó el origen del conflicto con la creación del Estado de Israel y entre los errores graves apuntó "el fracaso político y diplomático de no haber sido capaz de ser aceptado en el entorno geográfico al que pertenece" en Oriente Medio.

Nadie se acuerda por Ucrania

Entre las varias razones que menciona Dezcallar por las que ha estallado ahora el conflicto señala la de que el mundo no olvide la causa palestina porque desde que empezó la guerra de Ucrania "nadie se acuerda de nosotros". También repara en la "ironía de que Israel apoyó el nacimiento de Hamas para debilitar" a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)". Otro objetivo era negociar la liberación de presos palestinos, pero desde que empezó la guerra hay 8.000 más en las cárceles.

Si bien no hay duda de que Israel ganará la guerra, carece de "un plan claro" para alcanzar la paz, cuando ya se superan los 36.000 muertos. Este panorama de desolación Hamas sabía que se iba a producir y "deseaba" la reacción israelí. "No le importa que los palestinos lo pasen mal" porque así "los agresores" se convierten en "agredidos".

Sobre el papel de la Unión Europea, el mallorquín lamenta los desacuerdos entre los socios: "No hablamos con una sola voz y perdemos fuerza". Y sobre las incógnitas que se abren a corto plazo incide en que "Israel no sabe qué hacer con Gaza", salvo que no quiere que permanezca Hamas y se repita otro atentado .

Así las cosas, el riesgo más grave es la extensión del conflicto, la "metástasis regional" y también su extensión en el tiempo, avisa Dezcallar. Es difícil que Benjamín Netanyahu logre sobrevivir políticamente, añade. Y entre sus "cuasi-certezas" afirma que "no habrá seguridad para Israel sin justicia para los palestinos". Si no se resuelve el problema de los rehenes no se avanzará, y el primer ministro israelí "prioriza la guerra sobre su liberación".

