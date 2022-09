El Elche lleva un mes sin jefe médico

Un equipo de Primera División sin jefe médico durante un mes. Parece una noticia falsa o "fake new", pero no lo es. El Elche, tras la marcha de su responsable de los servicios sanitarios, el doctor César Quesada -que ha venido desempeñando durante los últimos once años-, producida a mediados del pasado mes de agosto, no dispone de un director médico. Su ausencia provoca, por ejemplo, situaciones que sin duda resultan marcianas como las expuestas por el entrenador del equipo hace unos minutos en rueda de Prensa.

Palabras textuales del técnico: "Afortunadamente, los seis que ayer no pudieron entrenar por, supuestamente, no lo tenemos claro, un virus estomacal, hoy se han incorporado y salvo algunos de ellos que tienen un tema de cansancio, yo creo que todos van a estar mañana". ¿Supuestamente? ¿No lo tenemos claro? Evidentemente, si no hay un médico que lo dictamine, que realice un diagnóstico, pues es posible la duda. Y más palabras textuales de Francisco: "Omar Mascarell no va a estar disponible. Tiene unas dolencias desde hace unas semanas y hemos decidido que tiene que parar". ¿Hemos decidido? ¿El cuerpo técnico debe decidir sobre una lesión porque no hay médico? Y otras más: "Hoy también en el entrenamiento ha sufrido un golpe Pol (Lirola). Estamos esperando, están los fisioterapeutas mirándolo a ver si podemos sacar alguna conclusión de si puede estar mañana o no". ¿Los fisioterapeutas son los indicados para evaluar un daño físico y el técnico el que debe sacar una conclusión? ¿A ver si podemos sacar una conclusión? Y el remate: "Omar Mascarell llevaba tres semanas con un esfuerzo enorme, pero no sabemos lo que le pasa a Mascarell". ¿En tres semanas no se sabe lo que le ocurre a un jugador con dolores? ¿Es la causa que no exista un director médico? El club sigue buscando un director médico con el perfil adecuado para el equipo, pero de momento no ha dado a conocer sus avances. El Elche dispone de dos médicos que acuden, uno a los entrenamientos y el otro a los partidos, también cuenta con un convenio con el Hospital del Vinalopó, mediante el cual dispone de un enfermero en el momento que lo necesita, así como de la tecnología sanitaria y diagnóstica del centro, así como de un amplio grupo de fisioterapeutas, un readaptador físico y una nutricionista. El doctor César Quesada anunció en su día que seguirá colaborando tanto con el club como con el médico que le sustituya durante el periodo que esté de excedencia, al igual que continuarán haciéndolo los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado, con los que el hasta ahora jefe de los servicios médicos del Elche se ha puesto en marcha un proyecto sanitario en el club, que es uno de los más reputados del fútbol español, además de contar con una clínica en los bajos del estadio Martínez Valero. El 20 de agosto, INFORMACIÓN ya publicaba que la entidad franjiverde y su propietario Christian Bragarnik no han puesto ninguna solución, aunque sí que han mantenido contactos, a través del fisioterapeuta Víctor Salinas, con el traumatólogo murciano Juan José López Martínez, quien, actualmente, es el médico personal del tenista Carlos Alcaraz. El club franjiverde también ha mantenido conversaciones con otros médicos y espera encontrar pronto la solución, porque un equipo como Elche y más en Primera División no puede estar sin un doctor que esté a diario al lado de los futbolistas. Mientras tanto, Paulino Vázquez será el encargado de atender a los jugadores durante los partidos y, según el club, dispone de otro médico -del que no ha trascendido el nombre- para los entrenamientos diarios.