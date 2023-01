Si un futbolista dio la sensación de ser la viva imagen de la frustración del Elche esta temporada contra el Celta ese fue Lucas Boyé. La trayectoria del atacante argentino ha ido en paralelo a la del equipo en este curso, con una caída en picado que le ha llevado de ser un futbolista decisivo por su juego y goles, codiciado en el mercado, a un «9» cuyas cifras resumen perfectamente su mal año: 16 partidos, 1023 minutos y 1 gol anotado.

Pocos podrían pensar hace unos meses en un bajón de este calibre. Boyé alcanzó su mejor momento entre enero y marzo de 2022. Era el faro de su equipo. Sus compañeros confiaban en él para liderar el ataque y él se veía capaz de pelear contra cualquier rival, a veces solo, otras acompañado. El 23 de enero (pronto se cumplirá un año) firmó una portentosa actuación en el Santiago Bernabéu, superando al posterior campeón de Liga y Champions en 70 minutos para el recuerdo que pusieron al Elche 0-2, con gol suyo incluido para abrir la cuenta.

Ese sería el séptimo y último tanto de Boyé en la 2021/22. Su buen momento de forma le permitió llegar a la «ventana FIFA» de marzo con el nivel necesario para que Lionel Scaloni le convocara y le hiciera debutar con Argentina en un partido contra Venezuela. El futbolista cumplía su sueño y regresaba a tierras ilicitanas con el objetivo de ser el abanderado de la permanencia.

Y entonces aparecieron las lesiones. En el minuto 18 del partido contra el Athletic (jornada 30, 3 de abril) Boyé se retiraba lesionado. El drama en la ciudad de las palmeras era evidente, ante la posibilidad de quedarse sin su mejor futbolista para el tramo decisivo del campeonato, con la permanencia en juego.

La lesión muscular tuvo fuera de juego a Boyé para unos partidos en los que, curiosamente, su equipo no le echó de menos. De hecho, consiguió certificar la permanencia sin su «9». El argentino solo disputó otro partido más, en la jornada 36 contra el Atlético (la salvación matemática se produjo en el descanso de dicho choque) e incluso vio como su compañero Pere Milla le arrebataba el honor de acabar el curso como máximo goleador del equipo.

La recuperación de la lesión fue más lenta de lo esperado y deseado. Boyé, y sus agentes, acudieron a la reapertura del mercado en verano con el recuerdo del invierno anterior, en el que tocaron a su puerta grandes clubes como Sevilla, Atlético y Barcelona. Los dos primeros por la insistencia de sus entrenadores y el tercero en la búsqueda de reforzar su ataque con un jugador bueno, bonito y barato.

El verano transcurrió y Boyé no se movió de Elche, pese a que el interés del Sevilla no decayó. El futbolista veía el momento ideal de su salida, pero la lesión muscular le presentaba en una posición dudosa ante sus postores. Lopetegui insistía en su contratación, pero Monchi no lo veía claro. Christian Bragarnik, por su parte, no estaba dispuesto a conformarse con una cantidad baja. Llegó septiembre y Boyé permaneció en Elche como el líder de la temporada del centenario.

El resto se resume de manera breve, para desgracia franjiverde. Pese a haber podido participar prácticamente en todos los partidos de Liga y a estar teóricamente recuperado de su lesión, Boyé no ha conseguido acercarse a su nivel de las temporadas anteriores, igual que le está ocurriendo al equipo. Solo ha visto puerta en una ocasión, en la jornada 7 contra el Rayo Vallecano, en un partido que el Elche acabó perdiendo tras adelantarse en el marcador. La semana siguiente vio la roja directa ante el Mallorca y el resto de su curso se resume en derrotas y frustración. El último capítulo se vivió ante el Celta, uno de sus exequipos, en una tarde aciaga para Boyé, que erró un par de ocasiones claras que evidenciaron una caída de la que aún no ha conseguido levantarse.

Cronología de la caída de Boyé

ENERO DE 2022

OBJETO DE DESEO DE BARÇA, SEVILLA Y ATLÉTICO

►El buen hacer de Boyé en el Elche y su precio accesible le hacen despertar el interés de varios grandes. Entre ellos, un Barça que busca reforzar su delantera. El argentino no se va.

23 DE ENERO DE 2022

EXHIBICIÓN PERSONAL EN EL SANTIAGO BERNABÉU

►Con el mercado invernal aún abierto Boyé firma una portentosa actuación ante el Madrid, marcando un gol y liderando a su equipo a una ventaja de 0-2 que se esfuma al final (2-2).

26 DE MARZO DE 2022

DEBUT CON LA ALBICELESTE

►Boyé da otro gran paso en su carrera. Scaloni le incluye en la lista de convocados y el franjiverde se estrena con Argentina en un partido frente a Venezuela. El sueño del Mundial late.

ABRIL DE 2022

EMPIEZAN LOS PROBLEMAS CON LAS LESIONES

►En el mejor momento de su carrera, Boyé se ve frenado por una inoportuna lesión en el minuto 18 del partido contra el Athletic. No vuelve a jugar hasta la jornada 36. El Elche se salva pese a no poder contar con su mejor futbolista, que cierra el curso con 7 goles.

AGOSTO DE 2022

UN VERANO ENTRE RUMORES

►El mercado se reabre y Boyé es una pieza codiciada, sobre todo por el Sevilla. Lopetegui pide su fichaje, pero Monchi no termina de echar el resto. El futbolista sigue su proceso de recuperación, más lento de lo esperado. Se queda.

ENERO DE 2023

SIN MUNDIAL Y SIN GOLES

►El inicio de la 2022/23 no le sonríe. Se queda sin Mundial, el Elche solo suma 4 puntos en 16 jornadas y Boyé, teóricamente recuperado, lleva 1 gol en 16 partidos. Su rendimiento cae en picado, como el del equipo.