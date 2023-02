El entrenador del Elche, Pablo Machín, se mostró frustrado por la derrota de su equipo ante el Betis (2-3) y por la forma polémica en la que se produjo, si bien indicó que seguirán peleando a pesar de todos los inconvenientes.

"Hemos demostrado que tenemos orgullo y coraje y que estamos vivos. No voy a calificar al colegiado y hemos sido superiores mientras hemos estado once contra once", comentó el técnico soriano, quien señaló como la acción clave del encuentro la expulsión por mano de Lisandro Magallán "en una jugada en la que cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que no es una ocasión manifiesta de gol".

Machín se quejó de que el fútbol, por culpa del VAR, está entrando en un camino "distinto al que conocíamos" y afirmó que, como en la vida, "cuantas más personas intervienen es más difícil ponerse de acuerdo".

"Nos estamos acercando a otro deporte. Nos sentimos súper perjudicados", comentó el preparador, quien recordó que no se señaló como penalti en la primera parte un acción similar a las dos penas máximas con las que sí fue penalizado su equipo.

"Más allá de las dificultades hemos hecho un partido más que digno. Vamos a ser pesados y a ser un equipo difícil de ganar", explicó Machín, quien confió en que las decisiones arbitrales en alguna ocasión favorezcan a su equipo.

"Hay que creer en la igualdad y dicen que los errores se reparten, pero la realidad es que llevamos en un lado un peso de 50 kilos y en el otro uno de cinco", concluyó.