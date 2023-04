Jorge Almirón fue la apuesta del propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, tras el ascenso a Primera División, en la temporada 2019-2020. El máximo accionista de la entidad franjiverde lo tenía decidido desde meses antes, incluso cuando en el horizonte no se contemplaba y se veía como casi una utopía poder subir a Primera División. El inversor argentino comunicó a Pacheta que no entrenaría al equipo la siguiente campaña y que iba a depositar su confianza en un técnico al que conocía de su país y que, al mismo tiempo, representaba dentro de su agencia de futbolistas y entrenadores.

Luego, el conjunto ilicitano dio la sorpresa y logró el ascenso, con el inolvidable gol de Pere Milla en Girona. A pesar del éxito de Pacheta, Bragarnik continuó con el plan que había trazado meses antes. Almirón llegaba al Martínez Valero avalado, sobre todo, con su buen papel en la Copa Libertadores con Lanús. Su comienzo fue aceptable, pero, poco a poco, se le fue cayendo el equipo y se notó su inexperiencia y adaptación al fútbol español. Tras 16 partidos consecutivos sin conocer la derrota y las críticas unánimes de la afición, Bragarnik y Almirón separaron sus caminos. Laapuesta fue Fran Escribá y el Elche terminó consiguiendo una permanencia agónica. Incluso, viendo como había transcurrido la temporada, el máximo accionista, llegó a reconocer públicamente que, igual, se había equivocado y que le tenía que haber dado la oportunidad de seguir a Pacheta.

La temporada siguiente, la 2001-2022, la comenzó Escribá, como premio al haber salvado al equipo. Pero pronto, tras un 0-3, ante el Betis, el inversor argentino lo destituyó. Quería otro tipo de entrenador y alcanzó un principio de acuerdo con Pablo Machín, que estaba entrenando en el fútbol árabe. En el último momento, el preparador soriano dejó tirado a Bragarnik, y se encontró en la disyuntiva de no encontrar entrenador. Se planteó recuperar a su amigo Almirón, al que seguía representando. Al final se decidió por Francisco, que le había dicho no en un primer momento, y el almeriense hizo reaccionar al equipo y mantuvo la permanencia de forma holgada.

Francisco inició la actual temporada 2022-2023, pero a la séptima jornada, fue destituido tras no lograr ninguna victoria. Christian Bragarnik quería traer al actual entrenador, Sebastián Beccacece, pero no cumplía los requisitos de tres años de experiencia en un primer equipo que exigía la Jira Panel de la UEFA. El propietario del Elche sorprendió y se decantó, otra vez, por Jorge Almirón, argumentando que en su primera etapa no había tenido suerte y que era un técnico preparado que, a la segunda oportunidad, podría cumplir. Pero tampoco. El técnico argentino duró poco más de un mes, con cinco partidos, dos empates y tres derrotas. Sobre todo las dos últimas contra rivales directos como el Getafe y el Valladolid hicieron que su continuidad se convirtiese en algo inaceptable.

Tras sus dos fracasos en el Elche, parecía que Almirón iba a tener complicado encontrar equipo. Sin embargo, en Argentina sigue teniendo un buen cartel y, desde tierras argentinas aseguran que ya tiene todo cerrado para dirigir al equipo más conocido del país como es Boca Juniors. El exfutbolista Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club, considera que el expreparador franjiverde tiene conocimientos y emplea un sistema de juego que se puede adaptar al equipo. Tras el no de Gerardo "El Tata" Martino, exentrenador del FC Barcelona, incluso Beccacece apareció en las quinielas. Pero Bragarnik lo tenía fichado para su Elche y ahora va a meter en Boca Juniors a otro entrenador que representa, como es Jorge Almirón.