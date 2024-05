Si el festivo del miércoles te supo a poco y ya estás pensando en la próxima oportunidad de viajar sigue leyendo. Si te apetece hacer una escapada rápida pero no quieres coger un avión ni pasarte la mitad del tiempo en la carretera, te proponemos tres destinos cercanos a la provincia de Alicante para que disfrutes de unos días libres. Los tres tienen buenos accesos por carretera y se encuentran a menos de dos horas de viaje. Así que ve pensando cual te gusta más y prepara ya tu maleta.

Destinos cerca de Alicante para una escapada

Si te apetece hacer una escapadita cercana este fin de semana pero aún no tienes nada pensado, no te preocupes. Te proponemos tres destinos a menos de dos horas de coche para que no te pases la mitad del fin de semana en la carretera.

Alcalá del Júcar

En la vecina comunidad de Castilla la Mancha se encuentra la localidad de Alcalá del Júcar. Este pueblo está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Tiene un poco de todo: río, castillo, callejuelas estrecha y empinadas y hasta cuevas. Está en la provincia de Albacete, a menos de dos horas de viaje de Alicante capital.

Tiene una gran oferta de alojamientos y restaurantes donde degustar comida típica manchega. Además, también puedes realizar deportes de aventura en sus alrededores. Si nunca has visitado este municipio, o te apetece repetir la experiencia, el puente de noviembre puede ser el momento ideal para hacerlo.

Moratalla

Moratalla es uno de los municipios más bonitos de la región de Murcia. Enclavado entre varios espacios naturales protegidos y con un bonito casco histórico es un lugar ideal para pasar unos días de descanso. Llegar hasta allí no te llevará más de dos horas de viaje en coche.

En sus alrededores podrás realizar multitud de actividades en plena naturaleza como montar a caballo o alguna ruta de senderismo.

Bocairent

Bocairent es un municipio de la provincia de Valencia pero muy cerquita de la de Alicante, así que llegarás muy rápidamente. En esta localidad destaca su barrio medieval, con preciosas callejuelas empedradas.

Otro de sus atractivos es la Cava de Sant Blai, un nevero con visitas guiadas para conocer la historia de la localidad. Por último, no puedes dejar de visitar les Covetes dels Moros. Unas originales cuevas que asoman a la montaña a través de ventanas. Están conectadas entre si por el interior de la montaña y puedes recorrerlas también con una visita guiada.

Cómo preparar el equipaje para una escapada corta

Aunque se trata de una escapada corta es importante planificar correctamente lo que vamos a meter en la maleta. De esta forma, evitaremos posibles olvidos que pueden dar al traste con nuestros días de descanso. A la hora de preparar tu equipaje debes tener en cuenta las temperaturas previstas en tu destino y las actividades que vas a realizar allí. Por ejemplo, si tu plan es realizar rutas de senderismo no olvides las zapatillas y la ropa deportiva.