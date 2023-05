Maximizar aciertos, minimizar errores. Sobre todo, a la hora de fichar jugadores. Ese es el objetivo de la nueva área o comisión deportiva del Elche CF, presentada esta mañana en el estadio Martínez Valero y formada por dos hombres de la casa, el hasta ahora secretario técnico, Sergio Mantecón, y el exjugador franjiverde Antonio Barragán, y un exfutbolista y director deportivo en Argentina, Mauro Óbolo.

Pedro Schinocca, director general de la entidad deportiva, era el encargado de iniciar la rueda de Prensa. Aseguraba que "hoy es un día muy importante para el club, en la que presentamos la nueva estructura deportiva, un área prioritaria en el futuro del Elche CF". El dirigente reconocía que "todos sabemos que no ha sido una temporada fácil, ha sido un año que no queríamos ni esperábamos, pero creemos que en la adversidad hay que redoblar esfuerzos y nuestro compromiso con el club, así como reforzar sus estructuras, por lo que creemos que es el momento idóneo para presentar a este nuevo equipo de trabajo".

El equipo

Schinocca hablaba primero de Mantecón: "Todos conocemos su sentido de pertenencia al Elche, como jugador, secretario técnico e incluso cuando lo hemos necesitado, como entrenador. Está más que capacitado para desempeñar su trabajo y queremos que continúe con nosotros". Para ayudarlo, "dos perfiles distintos: Antonio (Barragán), un hombre muy identificado con el club, que ha tenido una gran trayectoria como futbolista y un gran manejo del vestuario, entre sus virtudes". Por otro lado, "Mauro (Óbolo), que ha demostrado su gran capacidad como director deportivo en Belgrano de Córdoba, equipo que ha logrando el ascenso a la primera categoría. Y que es conocedor de las ligas americana y europea".

En resumen, "entendemos que estos tres perfiles conforman un equipo muy valioso, con los valores que el club pregona El sentido de pertenencia, la dedicación, el trabajo en equipo".

Departamento propio de ojeadores

Schinocca añadía un nuevo anuncio al acto: "Además de este área, a nueva estructura deportiva del Elche contará con un nuevo departamento de scouting (ojeadores) compuesto por 4 personas. Una de ellas ya está trabajando en el club y las otras 3 se incorporarán de inmediato". El director general del Elche aseguraba que el club ya no contratará a la empresa uruguaya que realizaba estas funciones. "Era una de las formas previas a la conformación de este grupo de trabajo. A partir de ahora trabajaremos con el grupo de scouting del club".

Los nuevos protagonistas

La estructura de este grupo de trabajo va a ser muy dinámica y no hay cargos concretos, aunque sí existe una mayor responsabilidad para algunos de ellos. Sergio Mantecón y Mauro Óbolo encabezarán la recién estrenada sección. Lo harán, con el apoyo de Antonio Barragán. "Los diferentes puntos de vista nos harán mejorar el margen de acierto y disminuir el de error", destacaba Mantecón.

Óbolo

Mauro Óbolo, jugador, era delantero y ahora director deportivo en su última etapa. Asume el trabajo "con mucha responsabilidad y ganas de aprender y de crecer, con nuevos desafíos. He tenido la suerte de tener esta propuesta, que es un gran reto que asumo con muchísima responsabilidad para tratar de cumplir los objetivos en el más corto plazo". Apunta que entre los miembros de la nueva sección deportiva "distribuiremos nuestras tareas, intercambiaremos opiniones". El Objetivo: "Achicar el margen de error, siempre sumar". Para Óbolo, aceptar la terea ha sido fácil: "Tengo una relación de tiempo con Bragarnik y sé de su capacidad y profesionalidad. Me propuso la posibilidad de un reto para crecer y de venir a Europa. No costó mucho decir que sí". El nuevo franjiverde cree que puede aportar "sobre todo el conocimiento del fútbol sudamericano, también el español y de las principales ligas europeas. Al ampliar el área deportiva contamos con un mayor conocimiento de jugadores para contratar".

El nuevo directivo argentino entiende que actualmente "hay una gran plantilla y se ha hecho un gran trabajo. A partir de esa base debemos incorporar jugadores que puedan mejorar lo que tenemos. Ya he mantenido distintas reuniones con el míster en este sentido".

Barragán

El exjugador franjiverde Antonio Barragán entiende que la nueva área están "los tres muy juntos trabajando e intentando poner nuestro granito de arena para tratar, en este desafío, conseguir tener menos errores para conseguir la meta; ese es el objetivo que nos vamos a marcar. Para conseguirlo pondré todo mi esfuerzo, mi trabajo y mi compromiso. De eso nunca van a faltar. Estoy aquí para ayudar". A Barragán tampoco le costó decidirse: "Estaba terminando los estudios en la RFEF de Dirección Deportiva y me dieron la oportunidad. Cuando una persona como Bragarnik, que sabe tanto dentro del fútbol, se acuerda de ti es fácil decir que sí". Aún quedan muchos de los que fueron sus compañeros, pero en la toma de decisiones "buscaremos siempre el bien del club. Tengo amistad con varios jugadores con los que compartí vestuario, pero conocemos los roles de cada uno y habrá una barrera que no se puede cruzar". El exjugador añade que "la intención es traer a los mejores para que nos ayuden a conseguir el objetivo".

¿Qué equipo tienen en mente?

Mantecón cogía la palabra: "La idea es gestionar y mantener un núcleo de gente importante, la máxima posible. Hemos esperado a cerrar la estructura deportiva para empezar a organizar la temporada. Estamos a tiempo para planificar el año que viene. Hablo en líneas generales. Esperamos analizar la situación con la plantilla, mantener a la gente con contrato y a partir de ahí conformar el nuevo equipo".

Mauro apoya a su compañero: "Esa es un poco la idea. Estamos intentando cerrar la estructura y el objetivo. Nos debemos a una grandísima institución". Barragán entiende la importancia de "trabajar juntos, mantener el máximo bloque posible dentro de nuestras posibilidades e intentar incorporar a jugadores que sumen para luchar por el ascenso".

¿Qué objetivo tiene el Elche?

Para Pedro Schinocca está claro: "Un equipo como el Elche tiene que ser protagonista. El objetivo es volver a Primera. Para ello hemos conformado esta comisión deportiva, con Mantecón y Óbolo encabezando la dirección y con el apoyo de Barragán. Lo que proyectamos es el trabajo de un equipo que dispone de máxima experiencia y conocimiento para poder lograr un buen grupo y un buen plantel".

¿Por qué una nueva estructura?

Mantecón se ponía al frente de la respuesta: "Después de mantener diferentes reuniones (con Schinocca y Bragarnik), teníamos pensado que una de las cosas que considerábamos que el club tenía margen de mejora era en la parcela de la dirección deportiva, y que la debíamos reforzar. Creíamos que era necesario dotarla de recursos humanos y no era tanto un tema económico, lo que se demuestra en que lo hacemos ahora, preparando la temporada en Segunda. Pero sí consideramos que era el momento de asumir esa mejora. Seis ojos dan más que dos. Y la experiencia de ellos va a ser muy valiosa para afrontar un año tan importante para el Elche".

¿Bragarnik seguirá teniendo voz y voto en los fichajes?

Mantecón era claro: "En cualquier club profesional la aportación de la propiedad y del cuerpo técnico es importante. Bragarnik es un propietario que es conocedor del fútbol y lógicamente va a tener importancia para dar el "ok" a todo tipo de operaciones. Tenemos que ir alineados al entrenador, a su perfil y a sus demandas. También hay que ayudarle a conocer la categoría y gestionar de forma correcta la información para encontrar los mejores perfiles. Y la idea es trabajar en grupo; tenemos que coordinarnos bien para que todo fluya para que el porcentaje de aciertos sea mayores. Aún así siempre va a haber errores porque luego está el tema del rendimiento de cada uno".

¿Tiene el Elche presupuesto para la próxima campaña?

Schinocca: "Todavía no se ha terminado la temporada y no se han consumado los descensos. Esperemos a que acabe LaLiga para tener un panorama más claro".

¿Será importante el mercado sudamericano?

Mantecón asegura que "el mercado interno será muy importante. Más en Segunda, que la posibilidad de tener a futbolistas extranjeros se reduce a dos plazas de internacionales. De todos modos, vamos a valorar todos los mercados siempre que se mejore la plantilla actual, pero sabiendo que la adaptación del internacional es un hándicap y que el rendimiento tiene que ser rápido".

¿Cómo va la renovación de Bigas, Gumabu o Palacios?

El secretario técnico no daba nombres propios: "Ha habido conversaciones con varios futbolistas que pueden ser una opción para la temporada próxima. También queríamos traer a Beccacece con tiempo para que valorara la continuidad o no de algunos jugadores. Estamos trabajando en ello. Se ha contactado con casi todos los jugadores que finalizan contrato para saber si querían continuar en Elche. Pero todo se va a valorar hasta final de temporada. Hemos acordado esperar para hacer una valoración. Entre los futbolistas, todos quieren escucharnos, pero debemos aún ver si a nivel contractual son una opción".

¿Qué mensaje se puede dar a la afición después de su gran temporada?

Mantecón: "A la afición no se le puede decir nada más que agradecerle porque es un ejemplo y lo resaltan todos los clubes que llegan al Martínez Valero. Se llevan una extraordinaria sorpresa al ver el comportamiento de nuestra afición. Poco le podemos decir. Prometerles trabajo y que vamos a redoblar esfuerzos, a nivel recursos humanos, tanto esta como en otras áreas. Y de nuevo agradecerle todo el comportamiento que ha tenido. El año que viene creo que, baje quien baje, somos líderes por la afición que tenemos".

Mantecón, ¿reconoce haber cometido errores?

El secretario técnico reconoce que "cuando una temporada es así hay que asumir que hemos cometido errores, que se cometen todos los años, pero después de lo que hemos sufrido es complicado decir que se han hecho cosas bien… Hay que apreciar que si no hubiera plantilla no hubiéramos tenido capacidad de ganar al Atlético de Madrid. Pero este año no hemos dado el nivel. Creo que hemos tenido aciertos, pero es difícil defender esto. Siempre existe una crítica interna para mejorar. El tener mayor capacidad de gente que puede aportar más información, opinión y gestión nos va a hacer sumar. Y lo que tenemos que hacer es revertir la situación".