Mauro Óbolo, director deportivo del Elche CF junto a Sergio Mantecón, fue el encargado esta mañana de la presentación de los primeros refuerzos del Elche. En sala de Prensa del estadio Martínez Valero, el dirigente argentino destacaba, sobre todo, la “ilusión que han tenido ambos por venir, siempre se han mantenido muy positivos”, lo que ha sido decisivo para su contratación, puesto que “Sergio (Mantecón) tuvo un trabajo arduo, sobre todo con el representante de Aleix (Febas), una labor muy meritoria”.

Óbolo quiso resaltar de nuevo “las ganas de venir de ambos y de formar parte de este proyecto. De hecho están aquí y queremos darles la bienvenida”.

Su llegada

Consultados por el proceso hasta su llegada, el primer jugador en intervenir fue el central canario Álex Martín, que aseguraba que “firmar por el Elche es muy fácil. El esfuerzo de mi agente, del club y las ganas que tenía yo de venir aquí. El que le diga que no al Elche es que no quiere ser futbolista, porque es un club muy grande, histórico… Es donde quiero crecer”.

Por su parte, el centrocampista ilerdense Aleix Febas afirmaba que “cuando mi representante me comentó el interés del Elche me ilusionó mucho; es un proyecto ambicioso y la verdad es que siempre he tenido claro que era una de mis primeras opciones y por eso estoy aquí”.

¿Cuál es el objetivo del Elche, queréis jugar en Primera?

Febas repetía que el objetivo "es ambicioso, pero los que llevamos tiempo en Segunda División sabemos lo complicado que es marcarse objetivos muy grandes. Es mejor ir partido a partido, con ambición, teniendo claros los pasos a seguir, porque es una categoría muy igualada y dura. Habrá momentos malos y tenemos que estar unidos. El proyecto es ambicioso pero también hay que tener calma porque es una categoría muy igualada”. El jugador, ante una nueva pregunta sobre el mismo asunto, reconocía que “vengo a un equipo que es ambicioso pero hay que ir con pies de plomo porque la Segunda es una categoría muy igualada. Hay que estar unidos en los buenos y malos momentos, pero está claro que si vengo aquí es para optar a cosas bonitas”.

Por su parte, Martín ve necesario “ir paso a paso, esforzarse en cada entreno y tener claro que debemos competir”. Sobre su aterrizaje en el club, se mostraba “muy contento con mis compañeros, el equipo técnico… todo el club, me han recibido con los brazos abiertos y tengo unas ganas inmensas de empezar a trabajar. El objetivo es subir a primera pero hay que ir partido a partido”.

En el mismo sentido, Febas exponía que está “con ganas de que empiece todo. Hay mucha intensidad en los entrenamientos, que es importante. Llevo dos sesiones y es lo que estoy viendo. Veo muchas ganas y ambición en el vestuario”.

¿Qué pueden aportar individualmente? ¿Qué les ha pedido Beccacece?

Álex Martín: “Por mis condiciones de juego, lo que puedo aportar es velocidad, soy un jugador rápido que me gusta anticipar, estar concentrado, me gusta tener la pelota y ayudar desde donde me toque, ser uno más en el vestuario y ayudar donde el entrenador considere. Tenemos que ser una familia y ayudarnos unos a otros. El míster es muy cercano, me da mucha confianza lo que me dice, sobre cómo quiere jugar, de ser protagonista… Estoy muy feliz. El Elche es un club donde voy a dejarme la piel…”.

Aleix Febas: “Puedo aportar mucho trabajo, sacrificio, estar para lo que quiera el míster en las posiciones del medio del campo, creo que soy bueno en transiciones y rápido, puedo adaptarme a lo que pida el entrenador. También puedo aportar trabajo, superar líneas…”. Sobre si su estilo de juego es parecido a la filosofía de Beccacece, el jugador consideraba que “desde el primer momento que hablé con el míster tuve sintonía, me dijo las cosas que le gustaban de mí y otras que no, fue muy transparente y sobre su idea de juego estoy muy contento”.

El jugador explicaba también que consideraba importante “llegar pronto para conocer a mis compañeros y al míster en la pretemporada, para llegar físicamente bien y tener todo claro. He tenido suerte”.

Nuevas incorporaciones

En cuanto al proceso de configuración de la plantilla, Mauro Óbolo reconocía que “siempre lo ideal para el míster es tener el máximo número de futbolistas desde el primer día para que los jugadores se puedan adaptar, conocer el proceso y qué es lo que quiere el técnico. Y estamos trabajando el ello, el mercado no es fácil, pero creo que vamos a conformar un buen plantel a partir del que tenemos. Queremos traer jugadores que quieran venir y que sean importantes para cumplir nuestro objetivo”.

Sobre las líneas del campo a reforzar, “vamos a reforzar todas”, concluía Óbolo, que reconocía el interés del Elche por el valencianista Fran Pérez. “Es una de las alternativas que estamos hablando y como comenté recientemente no es fácil, todas las negociaciones llevan su tiempo, pero es una de las alternativas que estamos trabajando”.