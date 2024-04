Josan renueva con el Elche y aún ve posible el ascenso directo

Josá Ferrández se recuperó a tiempo de sus molestias en el aductor y fue titular en el encuentro de este sábado frente al Espanyol (2-2). El jugador crevillentino cumplió la cláusula firmada el pasado verano, cuando amplió su contrato por una temporada más, que indicaba que renovaría de forma automática si jugaba 45 minutos o más en 25 partidos de este curso. El futbolista franjiverde quedó con un sabor agridulce tras el empate ante los pericos, que distancia al conjunto ilicitano de la lucha por el ascenso directo, pero asegura, al igual que el entrenador, Sebastián Beccacece, que todavía es posible y que deben apurar las posibilidades mientras queden opciones matemáticas para conseguirlo.

“Fuimos mejores que el Espanyol en el cómputo global del encuentro. En dos acciones puntuales, en las que sabíamos que ellos era fuertes en balones lateral y centros se pusieron por delante en el marcador. Pero me quedo con la reacción que tuvo el equipo y la respuesta, que fue buena. En ningún momento dimos el partido por perdido. Después del 0-1 tan pronto, pudimos empatar rápido y hasta el descanso fuimos bastantes superiores y tuvimos varias oportunidades para ponernos por delante en el marcador”, comentó sobre el choque ante los espanyolistas.

En cuento a su renovación, recordó que “será mi octava temporada en el Elche. Me siento muy contento y orgulloso, porque, al final, cumplir esa cláusula significa que estoy haciendo las cosas bien y que estoy siendo importante. Me quedo con eso. Llevo muchos años aquí, es mi casa y mientras pueda aportar y el el club lo considere oportuno, voy a seguir”.

Josan lamentó no poder ganar al Espanyol, pero prefiere ver el vaso medio lleno. “Sumamos un punto más, que siempre es importante”, aunque admitió que “queríamos ganar para ponernos por delante de ellos en la clasificación. El objetivo era sumar los tres puntos, pero el empate es un punto más y, ahora, toca continuar peleando en las cinco encuentros que quedan, que van a ser cinco finales para nosotros”.

El futbolista de Crevillent no arroja la toalla en la lucha por el ascenso directo: "Todavía quedan puntos de sobra para poder la vuelta a la situación. Tenemos que ir partido a partido, porque de nada sirve mirar más allá", y recordó que "en la última jornada tenemos un enfrentamiento directo con el Leganés -actual líder de la clasificación- pero debemos centrarnos en el próximo partido, que pasa por ir a Santander a intentar conseguir los tres puntos. A partir de ahí, veremos lo que queda y cómo lo afrontamos", e insistió en que "restan puntos suficientes y el equipo está confiado, con muchas ganas de que llegue el próximo sábado -18.30 horas en el estadio de El Sardinero- y podamos competir para intentar lograr los tres puntos".

Josan, a la izquierda, durante el minuto de silencio que se guardó antes del partido contra el Espanyol en memoria de Luis Gil / MATÍAS SEGARRA

El futbolista del Elche tiene claro que no dependen de ellos mismos y que deberán estar pendiente de los posibles tropiezos de sus rivales directos. "Es inevitable mirar los partidos que quedan, que ya son muy pocos. Es cierto que ahora parece que le das más importancia, pero la realidad es que todas las jornadas valen tres puntos”, y volvió a recordar el choque de la última jornada ante el Leganés. “Últimamente está está pinchando y lleva cinco empates en las últimas cinco jornadas, le están recortando muchos puntos y puede salir del ascenso directo. Quieras o no miras el calendario, pero lo que decimos en el vestuario, con el míster, es que no sirve mirar más allá de la jornada que viene. Si piensas lo que puede suceder dentro de tres partidos y el siguiente lo pierdes, tampoco tiene mucho sentido. Lo importante es ir a Santander con las ideas claras, con muchas ganas de competir y de conseguir los tres puntos”, avisó.