Crónica del Elche-Espanyol: Punto insuficiente... y bueno

Elche CF y RCD Espanyol se repartieron un punto insuficiente en sus aspiraciones de llegar al ascenso directo. Y, a la vez, el empate se puede dar por bueno para ambos equipos. En el caso de los franjiverdes porque tuvieron que igualar un marcador adverso hasta en dos ocasiones y pudieron perder en un remate de Braithwaite en la última jugada del encuentro. Y en el de los pericos porque vieron como el conjunto ilicitano les pasó por encima en los primeros 45 minutos y pudieron, perfectamente, ponerse por delante en el marcador, a pesar de verse con un 0-1 nada más empezar el choque.

El Elche mostró más fútbol y ambición, pero el Espanyol demostró una gran pegada, con Bratihwaite (20) y Puado (13), que son dos de los máximos artilleros de la categoría. Y eso, en Segunda División se nota y mucho.

Beccacece realizó dos cambios con respecto al anterior partido ante el Sporting de Gijón. Uno obligado. Como estaba previsto, Mourad sustituyó al lesionado Borja Garcés. Carlos Clerc no se recuperó a tiempo de sus molestias en el pubis y el técnico argentino apostó por Carreira, a pierna cambiada como central-lateral izquierdo en vez de por Salinas. El resto fueron los mismos que ganaron a los asturianos.

No se habían cumplido los dos primeros dos minutos (1.47) y llegó el mazazo. En un desajuste defensivo, Braithwaite superó a Carreira, que tuvo que ir a achicar agua fuera de su sitio; y el danés dejó el balón en bandeja a Puado para que, a placer, marcase el 0-1. El propio Puado tuvo un disparo que se marchó alto.

El Espanyol celebra el 0-1 de Puado / MATÍAS SEGARRA

El encuentro se ponía cuesta arriba. Pero el Elche supo tener calma, no se puso nervioso, se adueñó de la pelota y en el minuto 11, Mourad enganchó un zapatazo con su pierna izquierda, la mala, que se coló ajustado al poste de la portería de Joan García.

Mourad celebra el empate a uno con una camiseta de Borja Garcés / MATÍAS SEGARRA

Tras un frenético inicio con un gran ritmo, el choque comenzaba de nuevo y los franjiverdes, a base de paciencia, se hicieron amos de la posesión y el control. Presionaron bien arriba para robar. Y a la hora de sacar el esférico desde la defensa intentaban atraer a los jugadores del Espanyol para soprender con pases largos al espacio.

Los pericos intentaban frenar el asedio del conjunto ilicitano a base de muchas faltas. Un golpe franco directo de Nico Castro estuvo a punto de sorprender al meta visitante. Los «Nicos» Castro y Fernández volvieron a probar fortuna la media hora de juego. Josan se marcó una frivolité con un sombrero y un centro-chut, que a punto estuvo de sorprender a Joan García. Parecía que el balón había entrado, pero el VAR ratificó que no.

Mourad y Tete Morente, que hizo mucho daño por su banda izquierda, tuvieron dos ocasiones en la recta final del primer tiempo, al que se llegó con empate a uno y las espadas en todo lo alto.

Tete Morente intenta irse de Jofre / MATÍAS SEGARRA

En la segunda parte, el Elche arrancó bien. Recuperando rápido tras perdida.

Manolo González movió ficha primero sacando al exfranjiverde Pere Milla, que se llevó la pitada del Martínez Valero. Los pericos dieron un paso adelante y la posesión del balón estuvo más repartida.

Beccacece respondió con la incursión de Óscar Plano por Sergio Bermejo, pasando a Nico Fernández a la banda derecha.

El cansancio empezó a hacer mella en los jugadores franjiverdes. Y en el minuto 70 llegó el segundo mazazo. Un centro de El Hilali desde la línea de fondo lo remató de cabeza Braithwaite desde el punto de penalti, libre de marca, ganándole la espalda a Mario y sin oposición. Otro desajuste defensivo mortal para el conjunto ilicitano.

El 1-2 de Braithwaite significó otro mazazo / MATÍAS SEGARRA

El técnico del Elche se la jugó quitando a Mario y poniendo a Febas. No le quedaba otro remedio que jugársela con el 1-2. Al igual que en el primer tiempo, el conjunto ilicitano no tardó en volver a equilibrar en el marcador. Fue John, que marcó su primer gol como franjiverde, al enganchar un disparo en el área pequeña que se coló por la escuadra.

John Chetauya celebra su primer gol con la camiseta franjiverde / MATÍAS SEGARRA

Beccacece no quería perder el partido y volvió a mover ficha. Diego González y Arnau Puigmal sustituyeron a Nico Castro y a Nico Fernández. Tete Morente tuvo un remate de cabeza, que salvó un defensa cuando se colaba. Y el partido terminó con dos sustos, una mano involuntaria de Diego, que no era penalti; y un remate de cabeza de Braithwaite, en el 96, que pudo significar el 2-3. El reparto de puntos no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Dituro, Josan, Mario Gaspar (Febas, m.74), Bigas, Carreira, John, Nico Castro (Diego González, m.83) Sergio Bermejo (Óscar Plano, m.56), Nico Fernández (Aranu Puigmal, m.83), Tete Morente y Mourad.

ESPANYOL: Joan García, El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván, Gragera, Pol Lozano (Pere Milla, m.54), Aguado (Víctor Ruiz, m.87), Jofre (Gastón Vallés, m.66), Puado (Keidi Bere, m.87) y Braithwaite.

GOLES: 0-1 m.2, Puado. 1-1 m.11, Mourad. 1-2 m.70, Braithwaite. 2-2 m.80, John.

ÁRBITRO: Moreno Aragón, del colegio madrileño. T amarillas: A Sergi Gómez (m.24), Bigas (m.32), Pol Lozano (m.36) El Hilali (m.76) y a Gragera (m.80)

ESTADIO: Martínez Valero, ante 21.009 espectadores, entre ellos unos 700 seguidores pericos.