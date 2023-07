El Elche quiere que su primer equipo tenga un recinto independiente del estadio en el que poder realizar todas sus actividades. Y, además, lo quiere tener listo cuanto antes. Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la institución, ya está todo en marcha y los primeros movimientos de tierra en el suelo donde está proyectada la nueva ciudad deportiva del Elche van a ser muy pronto, en septiembre si todo marcha como debería.

El club franjiverde ha pedido ya la autorización pertinente para la Declaración de Interés Comunitario (DIC) del suelo donde pretende realizar su instalación, que no es otro que el que la entidad adquirió recientemente en torno al proceso de liquidación de bienes de su Fundación, la parcela del Camino de Castilla de algo más de 60.000 metros cuadrados que logró en subasta superando la oferta del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Autorizaciones

Ahora mismo, el Elche ya ha realizado los trámites de autorización pertinentes ante las diferentes instituciones públicas afectadas, desde la Dirección Forestal a la Confederación Hidrográfica, así como ante Aviación Civil y Dirección Territorial de Urbanismo. La entidad franjiverde ha presentado un proyecto que ocuparía dos tercios del terreno y ha propuesto en un esbozo inicial la ejecución de tres campos de fútbol y un edificio.

Los diferentes organismos públicos pueden ahora solicitar las modificaciones que consideren oportunas pero el Elche espera que este mismo mes o, como tarde en septiembre -al haber habido un cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana-, puedan contar con los permisos para poder comenzar las obras, primero, de los tres campos de fútbol que inicialmente se han proyectado. Según las mismas fuentes del club, la Administración tiene dos meses para contestar.

Proyecto inicial

En el proyecto primario, el Elche ha establecido la «huella» de lo que se va edificar, valorándolo en más de dos millones de euros.

Además de las instalaciones para la práctica del fútbol, el club quiere comenzar cuanto antes unos vestuarios para que los jugadores puedan asearse y guardar sus pertenencias. Ahora mismo, el primer equipo entrena en un campo municipal, el Díez Iborra, donde los jugadores acuden prácticamente a diario. En un pequeño habitáculo dejan sus zapatillas y poco más, se ejercitan, recogen una toalla y se vuelven al Martínez Valero.

Dotaciones

En el estadio franjiverde sí hay vestuarios en condiciones. También cuentan con gimnasio, zonas de masaje y recuperación, salas multiusos donde atender a una charla táctica o visionar el vídeo de un contrario, comedor con su cocina. Esto es lo que el club pretende que la primera plantilla tenga en la nueva ciudad deportiva. Por ello, el Elche también proyecta un edificio.

En principio, en la futura instalación no habrá zona residencial. Será un complejo para que la plantilla pueda pasar el día realizando su trabajo habitual, pero no donde se pueda concentrar varias jornadas seguidas. Pero las necesidades que vayan surgiendo se irán atendiendo, según comentan fuentes de la entidad deportiva, que no descartan el uso de la ciudad deportiva por otros equipos franjiverdes. Ahora mismo, lo que urge al Elche es que su equipo principal disponga de campo de entrenamiento propio y de un sistema de riego adecuado para mantenerlo.