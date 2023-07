"Hola franjiverdes, es difícil decir adiós a un sitio donde hemos vivido tantos momentos inolvidables. Primero de todo, gracias afición por el apoyo incondicional durante una temporada tan dura donde no pudimos estar a la altura, sacamos el orgullo en cada partido para dejamos el alma y no nos dejasteis de animar ni un solo día. Gracias por honrar el escudo del Elche cada partido en el Martínez Valero". Así comienza la carta de despedida del centrocampista a la afición. Una misiva en la que muestra su emoción por haber vestido la camiseta franjiverde y por haber sido testigo en Elche del nacimiento de sus dos hijas.

El jugador va a echar de menos a su ya exequipo -su próximo destino parece ser el Granada- y el Elche también lo va a añorar. Así lo transmitía a este periódico el entrenador Sebastián Beccacece, que aseguraba que "con Gerard hemos mantenido una relación hermosa, no solo por lo que hemos convivido con él en estos meses, sino porque en poco tiempo se ha convertido en un futbolista muy intelectual del juego. Era muy cercano al plan, a la idea… que interpretaba y captaba muy rápido donde estaban los espacios, libera al hombre, utilizar un campo de orientación, girar al equipo con un cambio de frente, llegar al área… Pudo hacer su gol merecido después de tantas situaciones".

Gran final de temporada

El centrocampista catalán seguía hasta hoy manteniendo en sus redes sociales su imagen como futbolista franjiverde. Algunos mantenían la ilusión por que finalmente la balanza se decantara por su continuidad, aunque la decisión estaba tomada. "Es cierto que nos quedamos con ganas de más, creo que tanto él como nosotros, pero entendemos la situación. Después de un excelente final de temporada tenía muchas posibilidades de jugar en Primera. No sé en qué equipo lo hará, pero valoro su entrega y compromiso, su capacidad para interpretar el juego y también su frontalidad para en plenas vacaciones llamarme y comentarme que había tomado la decisión familiar y de vida de ir a un equipo de Primera División", recalcaba el técnico argentino.

"Gracias a todos"

En la carta de despedida, Gumbau no se olvidaba de nadie: "Agradecer a todos y a cada uno de los integrantes del Elche todo su trabajo y dedicación por el club. En especial, a todos los jugadores, fisioterapeutas, utilleros, médicos, readaptadores, preparadores físicos, nutricionista y todos los entrenadores con los que he compartido esta etapa. Me habéis hecho sentir como en casa". En el plano personal, destacaba que "Nunca nos hubiésemos imaginado con mi mujer que nuestras dos hijas serían ilicitanas. Ha sido la mejor experiencia de nuestra vida. Elche significa mucho para nosotros y siempre tendrá un hueco en nuestro corazón".

Por último, expresaba que "no me cabe duda que el club va a volver donde se merece, os deseo lo mejor franjiverdes. Esto no es una despedida, es un hasta siempre. ¡Mucho Elche!".

Desde el club, Beccacece le deseaba "lo mejor, de corazón, y no tengo duda de que lo va a hacer muy bien porque es una persona con muchos valores y que entiende muy bien el juego".