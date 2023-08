Después del duro golpe que significó la derrota (0-1) en el estreno liguero frente al Racing de Ferrol, el Elche CF afronta la segunda jornada de LaLiga Hypermotion de Segunda División y lo hace con el único objetivo de resarcirse y lograr la primera victoria de la temporada. Enfrente va a tener un rival, que también está llamado a estar en la parte alta de la clasificación, como es el Eibar, que en las dos últimas temporadas se ha quedado a las puertas del ascenso a Primera División.

Los armeros tampoco comenzaron con buen pie la competición. Perdieron en su visita al Racing de Santander, por un contundente 4-0. Un resultado que les obliga también a reaccionar y más jugando en su estadio de Ipurúa y siendo el debú ante su afición.

Todos los encuentros de la categoría de plata son televisados esta temporada a través de LaLiga TV a la que están adheridas diferentes plataformas como Movistar, Orange, Vodafone, Telecable, Yoigo, Masmóvil, Telco, Euskatel, Sweno, R, Embau, Bartu, Angle TV y Avatal. Por todos esos canales se podrán ver los partidos. Además, habrá un choque, el denominado “Premium”, que cada jornada se retransmitirá, en exclusiva, por Vamos, de Movistar +. En esta segunda jornada, el elegido es el Real Zaragoza-Real Valladolid, otros dos aspirantes al ascenso, que se disputa este viernes 18 de agosto, a partir de las nueve y medida de la noche, en el estadio de La Romareda. Antes, a las siete, se jugará el choque que abre la jornada, entre el Andorra y el Cartagena.

El partido entre el Eibar y el Elche de disputa este sábado 19 de agosto, a partir de la cinco de la tarde, en el estadio de Ipurúa. Los aficionados franjiverde podrán verlo por televisión a través de LaLiga Televisión en las distintas plataformas adheridas.

Debido a la lejanía entre las dos ciudades, el club ilicitano y la Federación de Peñas, más estando en el mes de agosto, en plenas vacaciones y después de las fiestas de la ciudad, no han organizado ningún viaje de aficionados. Aunque, como es habitual, el equipo no estará solo y seguro que algunos seguidores, a título particular, estarán animando al Elche en Eibar.