El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, avisó ayer de que se han terminado las concesiones y que todo aquel jugador que no esté enfocado al cien por cien en el equipo y que no se sienta partícipe del proyecto, porque ha recibido la tentativa y ofertas de otros clubes para marcharse, no jugarán esta noche (21.30 horas) frente al Villarreal B.

De ahí se desprende que futbolistas como Tete Morente, Raúl Guti o Lautaro Blanco, que son algunos de los que no tienen clara su continuidad en el conjunto ilicitano, se quedarán inicialmente en el banquillo y no sería de extrañar que, incluso, fuera de la convocatoria. El técnico del Elche quiere a jugadores comprometidos, que se dejen todo en el terreno de juego y que no frenen su ímpetu por correr el riesgo de una lesión que impida su fichaje por otro equipo. Así de claro y rotundo se mostró el preparador argentino, que es consciente de que, después de sufrir dos derrotas en las dos primeras jornadas del campeonato, no pueden fallar más y menos ante una afición, que se está volcando con sus jugadores y no están recibiendo las alegrías que merecen. Otros dos futbolistas que fueron titulares la pasada semana en Eibar también tienen difícil jugar ante el filial del Submarino Amarillo. La mayor preocupación es la de Lucas Boyé. El delantero argentino, que es otro de los que se podría marchar en la recta final del mercado, sufrió en el entrenamiento de ayer unas molestias musculares y es seria duda. Beccacece se mostró optimista. "Creo que va a estar", comentó el técnico del Elche en su rueda de prensa previa al choque ante el Villarreal B. Pero, al mismo tiempo, indicó que "no sabemos hasta que punto vale la pena arriesgar". Sobre todo, el preparador del conjunto ilicitano teme que, en caso de jugar, la lesión pueda a ir a más. Y, al mismo tiempo, podría complicar su salida del club, en el que caso de que llegue una oferta que ronde los diez millones de euros, que es lo que está solicitando la entidad franjiverde a los equipos que han mostrado interés por hacerse con los servicios de Boyé. Quien, prácticamente seguro, que no va a estar ante el Villarreal B es el defensa Álex Martín, quien también sufrió unas molestias musculares y está "pendiente de pruebas" para conocer el alcance exacto de su lesión. A estas dos posibles ausencias hay que unir la de John Chetauya, quien sigue con su plan de rehabilitación de la operación en el peroné a la que fue sometido el pasado 19 de julio. Lucas Boyé es seria duda en el Elche para jugar contra el Villarreal B y Álex Martín es baja Cambios en el once inicial Ante esta situación, es muy probable que se produzcan bastantes cambios en el once titular con respecto al equipo que salió inicialmente el pasado sábado en Ipurúa. Con Edgar Badia seguro en la portería, Josan apunta a ser el sustituto de Álex Martín en el lateral derecho. Cabría la posibilidad de que ya entrase Mario Gaspar, pero el futbolista noveldense, a pesar de que ya está casi en forma, debe ir poco a poco y todavía le falta ritmo de competición. En el resto de la defensa no se barruntan más cambios. Pedro Bigas y Carlos Clerc seguirán en el eje de la zaga y el canterano Salinas repetirá, por tercera vez consecutiva, en el lateral izquierdo. Donde pueden haber más novedades es el centro del campo. Beccacece reconoció ayer que no termina de funcionar y recordó que contra el Eibar tuvo que cambiar toda la medular. Cristian Salvador podría tener su primera titularidad como pivote en lugar de Raúl Guti. La sala de máquinas del Elche no carbura Nico Castro, que estuvo a un gran nivel en Ipurúa, cuando salió en el segundo tiempo, también cuenta con muchas papeletas para estar en el once inicial y ser el canalizador del juego franjiverde, junto a Fidel y Áleix Febas. Con la posible ausencia de Lucas Boyé, para el ataque, al técnico del conjunto ilicitano solo le queda Mourad y su acompañante podría ser Nico Fernández Mercau, que en los últimos partidos de la pretemporada y en la primera jornada contra el Racing de Ferrol ya ejerció de mediapunta. Óscar Plano es otra opción, pero al exjugador del Valladolid todavía le falta fondo físico para aguantar un encuentro entero. Lo que está claro que el once inicial que presente hoy Beccacece será muy premonitorio y dejará señalado algunos futbolistas, que están pensando más en su posible salida. Ha llegado el turno de los comprometidos. ALINEACIONES PROBABLES: ELCHE: Edgar Badia, Josan, Pedro Bigas, Carlos Clerc, Salinas, Cristian Salvador, Nico Castro, Áleix Febas, Fidel, Nico Fernández Mercau y Mourad. VILLARREAL B: Iker Álvarez, Altimira, Espigares, Pablo Iñiguez, Carlos Romero, Ilias, Carlo Adriano, Del Moral, Javi Ontiveros, Jorge Pascual y Álex Forés. ÁRBITRO: Sánchez López (Colegio Murciano) ESTADIO: Martínez Valero HORA: 21.30 (LaLiga TV)