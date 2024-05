Enrique Ortiz: "El Tribunal Supremo vuelve a dejar claro que no existió ningún amaño en el PGOU"

El empresario Enrique Ortiz ha asegurado esta tarde que "estoy muy contento con la sentencia" del Tribunal Supremo que absuelve a Alperi, desestima el recurso de la Fiscalía para anular y repetir el juicio y ratifica la pena de multa que le impuso la Audiencia.

En un comunicado remitido a este diario, Ortiz señala que "la Audiencia de Alicante ya me había absuelto, ya sentenció que yo no amañé el PGOU, ni me beneficié de información privilegiada, ni cometí ningún tráfico de influencias".

"Limpios de cualquier delito"

El promotor añade que ahora el Tribunal Supremo "vuelve a dejar claro, en más de 60 páginas, que no existió ningún amaño en el PGOU".

Ortiz precisa sobre el fallo que "no solo yo, sino la empresa, los directivos que también estaban acusados y sus trabajadores quedan limpios de cualquier delito relacionado con la ordenación urbanística de Alicante. Esa es mi mayor satisfacción".

Sobre la multa que le imponen asegura que "no tiene ninguna relación con la tramitación del PGOU".