Foro Mediterráneo: De la casa al rascacielos sostenible

«Menos mal que la vivienda es un derecho que está en la Constitución porque va para largo». El director territorial de Levante y Baleares de AEDAS Homes, Juan López, ha elevado a 45 meses la maduración de una promoción de viviendas de obra nueva siempre que el proceso de planeamiento sea limpio durante su intervención en el Foro Mediterráneo. En la mesa redonda sobre el mercado inmobiliario se habló mucho de sostenibilidad, con ejemplos como las casas de madera montadas en 100 días junto al Hospital de Sant Joan que describió el propio López en su intervención titulada "El gran reto de la promoción residencial: industrialización y sostenibilidad".

Por su parte, Sergio Vidal, CEO de Goya Real Estate, destacó el ejemplo del primer edificio en altura de España en conseguir la certificación Leed Gold, la Delfin Tower, gracias a sus materiales sostenibles. Rafael Ballester, abogado urbanista, abogó por simplificar trámites y por incentivos públicos; y la arquitecta Elena Argilés habló de los costes de construcción en una provincia cuyo modelo litoral está marcado por el turismo residencial extranjero como afirmó Cristóbal Ruiz, del grupo TM.

Elena Argilés, arquitecta

Aunque los numerosos apartados del Código Técnico de Edificación que usan los arquitectos está lleno de fórmulas matemáticas, estos profesionales tienen claro que no crean máquinas sino hogares y que no hay que escatimar tiempo en el diseño cuando les llega el encargo de un promotor.

«Que alguien sea feliz en su casa no podemos conseguirlo solo con fórmulas, esenciales para que sea sostenible y eficiente, hay que meterle sensibilidad», ha afirmado la arquitecta Elena Argilés, quien ha dado detalles de la complejidad del proceso desde que existe un proyecto hasta que se entregan las llaves al propietario: encontrar suelo; el precio del mismo; los costes de diseño y planificación; los indirectos de licencia, notarias o registros; los gastos de comercialización o los costes de postconstrucción. A veces les llegan solares con «trucos» que han pasado los informes sectoriales, con agua por debajo, en servidumbre de costa o vías pecuarias, que hay que solucionar. De ahí lo básico del trabajo en equipo.

«Hay que dedicar el tiempo suficiente al diseño porque ahorra tiempo en el proceso constructivo»

Cristóbal Ruiz, director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario

La población flotante característica de buena parte del arco mediterráneo es determinante en el modelo urbanístico y de la demanda de vivienda en las ciudades turísticas litorales, sostiene Cristóbal Ruiz, experto en turismo residencial. Este hecho, recalca, repercute en la funcionalidad de la urbe de manera constante y permanente, pues es un factor multiplicador del censo habitual en hasta dos y tres veces la mayor parte del año. «Lo que caracteriza a nuestro turismo residencial es la desestacionalización del mercado europeo. Viven todo el año».

Así, señala que se ha observado una homogeneización en el grado de ocupación de sus viviendas en un 70 % salvo enero o febrero (40 %). La consecuencia es que «dinamiza la vida allá donde se produce este fenómeno, ciudades turísticas litorales, sin generar distorsiones funcionales. Hay que tenerlo en cuenta para la planificación de carreteras o conexiones aéreas porque hacen su vida aquí con la riqueza que comporta».

«Lo que caracteriza a nuestro turismo residencial es que el mercado europeo se ha desestacionalizado»

Sergio Vidal, ceo de Goya Real Estate

Hay fórmulas de sostenibilidad en la construcción y Benidorm tiene un ejemplo. Se trata de la Delfin Tower, de cuyas bondades ha hablado Vidal. Un edificio con 98 metros de altura y 22 plantas acabado hace dos años, que consiguió una prestigiosa certificación por sus materiales sostenibles.

«Cumple con la normativa europea, estatal y autonómica; recupera el agua que genera, de las viviendas y jardines, la trata y la vuelve a usar. Las plantas del jardín consumen poca agua. Su doble piel (aislamiento) permite gastar poco aire acondicionado y calefacción, el edificio funciona muy bien, ahorra energía, se vive mejor. Para mí es como se tenían que hacer todas las viviendas». Vidal anima a los ayuntamientos a ajustar las tasas y a dar a los promotores más flexibilidad en el cómputo de la edificabilidad para compensar unos costes algo más elevados, «porque luego será bueno para el municipio y el cliente final por la gestión de residuos y la sostenibilidad. Sin duda es el futuro y funciona».

«Los ayuntamientos deberían fomentar mejoras en la edificabilidad y ajustar tasas si son sostenibles»

Rafael Ballester, abogado urbanista. Socio del despacho Pérez Segura

El experto en trámites burocráticos, trabas y barreras a la edificación ha hablado de la enorme burocracia que rodea a la construcción. Rafael Ballester, abogado urbanista, ha abundado en que al menos nadie discute que existe un problema con el mercado inmobiliario.

«El sistema reconoce que está enfermo, al margen de colores y sectores, y eso hace 15 años no pasaba». «Podemos mejorar. Llevo 30 años en el mundo del planeamiento urbanístico y todas las leyes que he conocido, con sus múltiples modificaciones, empezaban diciendo que venían a simplificar planeamiento y evidencian lo contrario». La clave, sostiene, está no en desregular sino en simplificar y adelgazar normas administrativas «que están inspiradas en principios de desconfianza». Así como en descentralizar cuestiones que han de pasar por la administración estatal pues «se dejan de usar recursos locales para hacerlo en menos tiempo y con mejor calidad»; y resolver las mismas cuestiones con menos departamentos.

«Simplificar no quiere decir dejar de regular sino dejarlo en la mínima expresión para que sea óptimo»

Juan López, director territorial de Levante y Baleres de Aedas Homes

«Entregar hoy una vivienda requiere mucho tiempo y coraje porque dan ganas de bajarse y abandonar», afirma Juan López. Los tiempos son largos y los problemas muchos: falta de suelo, burocracia y licencias eternas, de hasta 14 meses, «y que no te encuentres con discrepancias en el ayuntamiento, que nos pasó con dos informes diciendo cosas completamente distintas firmadas por el mismo jefe de servicio». Esta promotora intenta atraer a mano de obra joven y mujeres, y para ello han apostado por introducir la industria en el proceso de fabricación, pues reduce tiempos y acorta plazos en la ejecución de obra, «y a menor plazo mejor coste».

«Al industrializar el proceso se acortan tiempos en la ejecución de la obra. A menor plazo, menor coste»

Aquí está el origen de las estructuras en madera para los dos bloques con 50 viviendas que han montado en menos de 100 días en Alicante «con muros portantes que vienen con carpinterías y vidrieras, forjados resistentes y baños modulares. Son casos de confort muy notables con un consumo energético bastante bajo».