El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este domingo la rueda de prensa previa al encuentro que mañana lunes (21 horas), le va a enfrentar al Andorra, en el estadio Martínez Valero.

El técnico argentino ha señalado que durante esta difícil semana ha sentido la confianza y el cariño del club y una gran predisposición por parte de sus jugadores. Pero, al mismo tiempo, ha confirmado que mantiene su idea de poner su cargo a disposición de los dirigentes de la entidad si no consigue la victoria. Y ha asegurado que le "dolería mucho" tener que marcharse de la entidad franjiverde, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que "no me reprocho nada, porque no me he guardado nada".

Tras le partido de Gijón comentó que si ganan al Andorra no valdría forzar su continuidad. ¿Lo mantiene? ¿Son unas declaraciones y un acto de honestidad poco comunes en un entrenador?

En la vida siempre he sido así, transparente. Siento un gran cariño por el Elche, me ha recibido muy bien, pero las sensaciones que uno tiene no tienen que ver con el compromiso y no estamos respondiendo a las expectativas que se habían generado. El fútbol son resultados. Sigo mantienendo que deberíamos llevar, como mínimo, cinco puntos más. Somos el equipo más intenso, que más domina, que más remates realiza... pero la realidad es que fuera de casa hemos tenido dos partidos (Burgos y Sporting) en los que no hemos estado a la altura. No quiero poner excusas. Podría hablar del mercado de fichajes, de los jugadores que se han ido... pero yo trabajo al máximo, con lo tengo, para intentar salir de la situación en la que estamos. Voy a darlo todo hasta el último día que esté aquí. Confío en que ante el Andorra se pueda ver la mejor versión, representar al Elche como se merece e ir hacia adelante. Por más que uno sienta querido y tenga un gran sentimiento hacia el club, soy el máximo responsable y tengo esa sensación de no poder cumplir con lo que se quiere.

Entonces mantiene ese ultimátum...

Hay que dar la cara y asumir la responsabilidad de cada uno. No puedo culpar a los futbolistas. El paso por Primera División, a pesar del descenso, fue maravilloso. Y en Segunda, en los partidos de casa estamos siendo muy convincentes, a pesar de no ganar. Y fuera, en Eibar y en Valladolid competimos, pero en Burgos y en Gijón no estuvimos y no me vi representado en mi equipo. Eso es lo que planteo a quien toma las decisiones. El trabajo lo tengo y no voy a dar más vueltas a otros temas como los fichajes y los jugadores que se han ido. Espero que podamos responder con valentía y puedan llegar los resultados.

¿Siente que tiene la confianza de los futbolistas?

La confianza no está en ellos, estás en lo que haces día a día. Mi transparencia está ahí. Para los jugadores y para mí, esa presión que tenemos es normal, porque vivimos de los resltados y, si no se dan, pasa lo que está ocurriendo. Para los entrenadores es difícil mantener una estabilidad. Estamos acostumbrados a tener cada fin de semana un examen y, si no lo apruebas, no sigues. Los futbolistas también tienen que convivir con esas realidad. Tenemos que seguir insistiendo y tengo el sentimiento de que vamos a ganar al Andorra.

Dijo que tenía que hablar con el propietario, Christian Bragarnik, y con el secretario técnico, Sergio Mantecón, para analizar su situación. ¿Qué le han dicho?

Ellos están convencidos del trabajo que estamos haciendo, siento su confianza y la agradezco. Al igual que el cariño de la afición. Los entrenadores vivimos con esa serie de adversidades y no tengo ningún reproche ni hacia los dirigentes ni hacia los futoblista. Por muy bien que lo hagas, si la pelota no entra, llega el momento en el que no puedes generar más esa adversidad y, aunque hemos merecido más, hay que replantearse las cosas. Yo lo veo como algo normal.

El Girona hace dos temporadas estaba décimo segundo, decidió mantener al entrenador (Míchel), ascendió y ahora ha llegado a ser líder de Primera División. ¿Siente que lo puede hacer también en el Elche?

Estoy convencido de poder conseguir el objetivo, lo creo y, por eso, estoy aquí. Pero uno, a veces, necesita concretar para estar más liberado. Las cosas hay que dejarlas fluir. Es necesario ganar el partido del Andorra para tomar el impulso que necesitamos. Los resultados son consecuencia de un proceso. Creo en los futbolistas y en el trabajo y el equipo está jugando bien, pero no estamos ganando.

¿Qué Andorra espera?

Es el rival que más tiene el balón. La temporada pasada tenían un equipazo y daba gusto verlo. Me gustaba observarlo. Han tenido bajas, pero va a ser un partido difícil. Tenemos que intentar dominar el juego y atacar. Y cuando no tengamos el balón, estar muy juntos.

A pesar de estar en puestos de descenso, la afición sigue fiel y ha agotado las entradas para el próximo partido en Elda...

A la gente no le puedo pedir nada. Todo lo contrario. Agradezco el apoyo que están teniendo con nosotros. Es muy diferente a lo que ocurrió en Valladolid, por ejemplo, cuando no le salían los resultados en las primeras joranda. Aquí la gente tienen un gran compromiso y desea que al Elche le salgan bien las cosas. Uno no puede pedir, tiene que devolver ese apoyo.

¿Cómo esta la plantilla para este partido? ¿Están recuperado los lesionados y los jugadores que arrastraban moletias?

Estan todos disponibles salvo John. Eso habla muy bien de la plantilla. En un momento difícil como el actual, todo el mundo quiere estar. En el final de la temporada pasada ocurrió lo mismo, a pesar de estar descendidos. Lamentablemente, los resultados esta campaña no están siendo como los que tuvimos en Primerra, pero mi dedicación y mi trabajo sigue siendo el mismo. En eso es en lo que me puedo comprometer. Me doloría mucho tener que marcharme, pero no me reprocho nada, porque no me guardé nada.

La decisión se tomará mañana. Si el Elche no es capaz de vencer al Girona, la etapa de Sebastián Beccacece en el banquillo del Elche, llegará a su fin.