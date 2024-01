Junto a Manu Nieto, el Elche C.F. también ha presentado oficialmente este miércoles al portero argentino Matías Dituro, que llega procedente del Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía. El nuevo guardameta franjiverde ha firmado por lo que resta de la presente temporada y una más, hasta junio de 2025

¿Cómo han sido las negociaciones para venir al Elche?

La verdad es que fueron bastante fáciles. Tenía ganas de sumarme a este proyecto ambicioso. Decidí venir por el interés que mostraron desde el primer momento, me sentí bastante querido y por la afición, que he visto que ha respondido en estos primeros seis meses con gran ilusión. Hay una gran plantilla y un buen cuerpo técnico.

¿Qué objetivos le han marcado desde el club?

Cada vez que hablé con Sebastián (Beccacece) pude comprobar la ilusión que tiene por conseguir el sueño de la ascenso. Quiero ayudar a crecer como equipo y como futbolista. A mi edad (36 años) quiero seguir compitiendo y creciendo. Vengo con mucha ilusión de poder aportar mi grano de arena desde cualquier posición que me toque estar y ojalá podamos escalar puestos en la clasificación y acercarnos a los puestos en los que todos queremos estar.

Se le ha visto realizar el primer entrenamiento con una máscara...

Sí. Es preventivo, porque tuve una lesión en la naríz y sufrí una pequeña fractura. Para entrenar la voy a utlizar en algunas situaciones. Estoy a disposición del entrenador, vengo con ritmo y dispuesto a sumar.

¿Cómo ve la competencia con San Román?

Sebastián (Beccacece) será quien decidirá. Estoy preparado para competir y la competencia con Sanro (San Román) seguro que nos va a ayudar a los dos a mejorar el rendimiento. Vengo a pelear el pusto, a intentar ganármelo de buena fe y, si no me toca jugar, ayudar desde donde me toque.

Los informes dicen que es un portero que le gusta ayudar con la salida del balón...

Sí. Me gusta participar en el juego del equipo. Si toca jugar, me gusta salir jugando desde atrás, involucrarme con el juego del equipo, hablar y ayudar a los compañeros y, luego, intentar resolver las acciones que me lleguen. Pero siempre con la tranquilidad de poder aportar, tanto dentro como fuera.

A sus 36 años, ¿qué significa volver a la liga española?

Con mucha ilusión. Me he encontrado con un proyecto ilusionante, con muchas ganas por parte del cuerpo técnico y del club y dispuesto a entregarme al cien por cien

¿En qué ha cambiado Matías Dituro del portero que jugó en el Celta en la temporada 2022-2022?

No sabría decir. Sigo disfrutando del fútbol y del día a día en los entrenamientos. Intento mejorar en cada entrenamiento algunas cosas.