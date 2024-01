La sección 11 de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche ha condenado al expresidente del Elche C.F., Juan Francisco Anguix Garrido, a “un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de cinco meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas, con imposición de las costas causadas incluidas las de la acusación particular” por un delito de administración desleal en grado de tentativa.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la condena al empresario valenciano se produce por el intento de realizar, el 29 de julio de 2015, una transferencia de 363.000 euros a nombre de Eventos Pexina S.L., después del traspaso del delantero brasileño Jonathas de Jesús a la Real Sociedad.

La mercantil valenciana, propiedad de Basilio José López, tenía firmado, desde unos años antes, un contrato con el club ilicitano mediante el cual adquiría el 50% de los derechos económicos de los posibles traspasos que la entidad franjiverdes realizara durante siguientes ocho. Este acuerdo se firmó, con Anguix como intermediario y como amigo personal del empresario valenciano, con el que tenía relaciones empresariales; después de que Eventos Pexina aportara 800.000 euros al Elche en un momento delicado del club.

Juan Anguix accedió a la presidencia de la entidad franjiverde el 28 de abril de 2015, después de la dimisión de José Sepulcre, quien tras muchas presiones, incluso de la entonces alcaldesa de la ciudad, Mercedes Alonso, decidió dejar paso al entonces vicepresidente, quien había asegurado que disponía de dinero para solventar las deudas del Elche con Hacienda, que amenazaban con el descenso administrativo, como así ocurrió.

Tras consumarse el descenso, Anguix iba a dimitir, por aclamación popular y para dejar que el club, que iba a entrar en concurso de acreedores, quedara en otras manos y con las aportaciones de empresarios y aficionados evitar un segundo descenso a Segunda B. Algo que sí se consiguió.

Mientras se producía el traspaso de poderes, antes de dejar el club, el empresario valenciano, aún presidente, ordenó, el 28 de julio de 2015, al director financiero de la entidad, José Francisco Fernández Villagordo, que debía proceder al pago de una factura remitida por Eventos Petxina S.L de 363.000 euros, mediante transferencia bancaria.

Remitida la orden de transferencia para el pago mediante fax a la oficina de Caja Murcia, para ejecutarla el día 29 de julio de 2015, el director de la sucursal comunicó al director financiero del Elche, que debía cerciorarse de que Juan Anguix continuaba ostentando el cargo de presidente del club, porque había oído rumores de que iba a dimitir y que comprobara si, por tanto, estaba facultado para ordenar el pago. El director de Caja Murcia también indicó que, al ser una cantidad tan alta, era necesaria la presencia física en la oficina del aún presidente. Mientras tanto, según la sentencia y acorde con las declaraciones de los testigos, Juan Anguix siguió llamando, insistentemente, en la mañana del día 29 de julio de 2015 al director financiero del club para que hiciera la transferencia, que, finalmente, no se llevó a cabo. El empresario valenciano dimitió ese mismo día de su cargo.

El fallo de la Audiencia Provincial señala que “ Juan Francisco Anguix Garrido con omisión de los más elementales deberes para con la entidad que presidía y con desprecio absoluto al perjuicio económico y social que su actuación ocasionaría”, firmó la orden de transferencia, cuando el club contaba con tan solo con el ingreso de 600.000 euros por el traspaso de Jonathas de Jesús y mantenía, entre otras, la deuda con sus jugadores que debía ser satisfecha antes del 31 de julio de 2015 si pretendía evitar el descenso de categoría, deuda con los jugadores que superaba los dos millones de euros”.

Por ello, considera que se produjo “administración desleal en grado de tentativa” porque lo que intentó Anguix fue intentar ayudar a beneficiarse a Basilio López y Eventos Pexina, con el consiguiente perjuicio para el Elche.

En principio, Juan Anguix con esta condena no entrará en prisión, pero no hay que olvidar que el empresario valenciano también tiene pendiente el juicio del famoso “pagaré trucho” de cinco millones de euros, calificado así por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que no fue admitido y que terminó con el descenso administrativo a Segunda División del Elche, en julio de 2015. La legislación española establece el ingreso obligatorio en prisión a los condenados cuya pena sea superior a dos años.

Si el expresidente del club ilicitano es también condenado por ese caso pendiente del “pagaré trucho” sí que podría terminar entrando en la cárcel.