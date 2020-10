Cuidando de las emociones en las clase de Elche

Cuidar del estado físico y de la salud emocional en el aula para que la crisis sanitaria por el covid-19 no baje los ánimos ni del profesorado ni de los estudiantes. Para que la comunidad educativa se encuentre estable y no se sienta decaída por la pandemia y los efectos colaterales que trae como la distancia social, se está trabajando desde que arrancó el curso escolar en varios centros de la provincia con una metodología novedosa de higiene postural, premiada por la Generalitat, que persigue no sólo que el alumno y el profesorado adquieran pautas para estar en una buena posición en clase, si no que también puedan gestionar de una forma positiva las emociones a través de ejercicios de respiración, concentración, un poco de conocimiento corporal y movimiento postural acompañado de música que se pueden realizar en pequeñas píldoras entre las clases, y sobre todo al aire libre. Este programa, bajo el nombre Higiene Postural-Emocional Espalda Sana, surgió hace tres años por parte de Marly Cordones, una profesora dedicada a la prevención de riesgos laborales en los grados del IES Cap de l'Aljub de Santa Pola.