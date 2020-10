El juzgado de lo contencioso administrativo de Elche ha condenado al alcalde de Elche, Carlos González, por impedir el acceso de la oposición al informe jurídico sobre el contrato del Mercado Central que elaboró el despacho de abogados Cuatrecasas. La jueza ha estimado el recurso que presentó el portavoz del PP, Pablo Villanueva, condenando al Ayuntamiento a permitir el acceso al informe jurídico. También le impone las cosas por valor de 575 euros.

El vicesecretario del PP, Sergio Rodríguez, ha dado a conocer el contenido de la sentencia esta mañana y ha destacado que "la Justicia ha condenado a Carlos González por vulnerar los derechos del Partido Popular". El popular ha lamentado que "una vez más, el tiempo nos dé la razón, desde que comenzó esta legislatura, venimos denunciando como de manera sistemática el equipo de gobierno vulnera nuestros derechos como oposición, en un intento de evitar que realicemos nuestro papel fiscalizador. Un gobierno que está más pendiente de intentar amordazar a la oposición que de gobernar la ciudad”.

Para Sergio Rodríguez, “González ha intentado dar un golpe al funcionamiento democrático de esta ciudad, saltándose el Estado de Derecho, haciendo un uso partidista de todos los órganos del Ayuntamiento y queriendo hacer de la institución su cortijo personal". Rodríguez ha dicho que "el hábito no hace al monje y por mucho que repita González de que este Ayuntamiento es transparente no es la realidad, y así lo ha confirmado la Justicia”.

La sentencia recoge que “la negativa sin otro fundamento que el unilateral criterio del alcalde de considerar innecesaria la documentación solicitada para el desarrollo de las funciones del concejal interesado infringe el derecho fundamental establecido en el art. 23.1 de la Constitución”. También menciona, ha dicho Sergio Rodríguez, "la inutilidad de la comisión del Mercado Central reflejando que si no se deposita y se trata todo lo concerniente al proyecto, mal seguimiento se haría ante tal falta de transparencia”.

“La prepotencia del señor alcalde demuestran una vez más su desconexión con la realidad, un político que desde los 18 años lleva subido al coche oficial pasando de cargo a cargo con la única preocupación de dónde lo colocan cada cuatro años y seguir manteniendo su cuota de poder”, ha dicho el popular.

Rodríguez ha denunciado que “estos aires de caciquismo no son admisibles, hoy mismo Carlos González debe pedir perdón a la ciudadanía por estas prácticas infames, Elche no se merece un alcalde que oculta, engaña y difama, un alcalde que su sectarismo no le deja ver que la oposición es fundamental para el desarrollo democrático de una ciudad, un alcalde, en definitiva, más preocupado de hacer oposición a la oposición.

El popular ha querido lanzar una reflexión a todo su equipo de gobierno: “¿Hasta cuándo van a seguir mirando hacia otro lado? ¿Para qué sirve una Concejalía de Transparencia? y en especial a sus socios de gobierno, señores de Compromís forman ustedes parte de un gobierno municipal condenado por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición. ¿Van a seguir callados a cambio de un sueldo? ¿Así pretendían regenerar la política? ¿Callando? “.

Desde el PP ha asegurado que van a pedir el cese de Carlos González como presidente de Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, adjuntaran la sentencia con una carta dirigida al presidente de la FEMP, Abel Caballero, a la Consellera de Transparencia para que tengan constancia de la misma y a la agrupación socialista ilicitana.

Reacción

Desde el equipo de gobierno, el portavoz, Héctor Díez, ha restado importancia a la sentencia, ya que "ya hicimos público el informe, y anteriormente no se hizo con la intención de proteger el interés público en favor del Ayuntamiento de Elche, ante una posible causa judicial, si Aparcisa acude a los juzgados".

Héctor Díez ha explicado que el alcalde tomó la decisión de preservar el contenido del documento tras obtener una informe del secretario general que lo respaldaba.