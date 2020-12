Joaquín Martínez: «La Semana Santa de Elche tiene que abrirse y que la gente pase de mirar las procesiones a participar»

¿Cómo fueron sus inicios en la Semana Santa?

Empecé con unos 12 años en la cofradía del Gallo, y ahí estuve hasta los 16 años, cuando pasé a formar parte de la hermandad de Flagelación y Gloria. Allí estaban mis primos y mis amigos, y me atrajo porque era la hermandad que en aquel entonces estaba dando otro aire a la Semana Santa, con una serie de actividades, como el pregón, que empezó a hacerlo antes que la Junta Mayor. También, cuando tenía 17 años se formó en mi colegio, los Salesianos, la cofradía del Cristo del Amor, en la que llegué a ser hermano mayor.

¿Qué significa para usted esta celebración?

La Semana Santa es mi vida, no recuerdo que hacía antes de formar parte de la cofradía. Soy de las pocas personas que forman parte de varias cofradías, y siempre he ocupado puestos de responsabilidad, por lo que vivo la Semana Santa todo el año.

¿Tiene algún recuerdo especial de la Semana Santa?

Miles... Pero uno de ellos es cuando recuerdo a mi abuela cosiendo los ojos del capirote a última hora el Lunes Santo por la tarde porque había que hacer algún arreglo para mis hermanas o para mi. Mi abuela se encargaba de sacar las vestas, y siempre me acuerdo de ese momento, que me recuerda a ella.

¿Qué le llevó a dar el paso para presidir la Junta Mayor?

Hay quien dice que ha sido un paso casi natural. Durante 12 años, aunque no seguidos, he sido vicepresidente. Sumado al hecho de que no se pueden presentar las personas que presiden cofradías y hermandades, reduce el número de personas. Mucha gente pensó en mí, y vinieron a proponérmelo, como el propio Gaspar Agulló. Me animaron a dar el paso y acepté.

¿Hace un año pasaba esta idea por su cabeza?

No. Hace un año estábamos inmersos en el trabajo del día a día. Pensaba que habían otras personas que darían el paso, pero al final, con la llegada de la pandemia, se despejó este tema.

¿Qué le gustaría hacer estos años?

Tenemos que reforzar el papel de la Junta Mayor al servicio de las cofradías. La junta mayor se ocupa del ámbito que trasciende de una propia cofradía. Tiene que ayudar y tener un papel muy importante en la difusión y promoción de la Semana Santa. Llevarla a los colegios, a las parroquias... Debemos de estar más presentes en otros ámbitos de la ciudad todo el año. También tenemos que llenar el tiempo entre el verano y la Navidad con actividades para atraer a más personas a la Semana Santa. En definitiva, abrirnos a los demás y darnos a conocer para que haya gente que pase de mirar las procesiones en la calle a participar.

¿Puede ser una forma de nutrir a las cofradías y acabar con la crisis de cofrades o costaleros que sufren algunas entidades?

Igual que tenemos que hacer acciones de cara al exterior, también tenemos que hacer un trabajo con los responsables de las cofradías, para darles herramientas con las que trabajar el sentido de pertenencia. Para que cuando, por ejemplo, un costalero deje de serlo, no pase a engrosar la gente de la calle. En Elche tenemos muy poco nazarenos, esta figura es casi testimonial, y debemos potenciarlo. Es un trabajo que desde la Junta Mayor tenemos que hacer para ayudar a las cofradías.

Pese a que haya entidades con pocos cofrades en Elche se siguen creando nuevas hermandades. ¿Qué le parece?

Es bueno que sigan habiendo personas con la inquietud de crear una hermandad y participar en la Semana Santa. Pero tenemos que ayudar a que se corrija la falta de cofrades en algunas entidades. Hay algunas con lista de espera y otras que tienen problemas. Debemos trabajar el concepto de permanencia.

¿Habrá cambios en las procesiones?

La Junta Mayor solo organiza las procesiones de Domingo de Ramos, Viernes Santo y Aleluyas. En el resto coordinamos horarios e itinerarios. En Elche tenemos unas procesiones muy dignas y muy bien organizadas. Se hace un trabajo muy grande para que eso sea así.

¿Le gustaría que participasen más cofradías en la procesión general del Viernes Santo?

La procesión del Viernes Santo es una de las señas de identidad de la Semana Santa de Elche, la más antigua. De hecho seguimos llamando a otras traslados procesionales, ya que antes se consideraban traslados de cara a participar en la procesión del Viernes Santo. En los ochenta llegamos a tener una doble procesión, mañana y tarde, y después se produjo el fenómeno de que varias hermandades decidieron centrarse en su día y dejar el Viernes Santo, que provocó una sangría que hace muchos años se consiguió estabilizar. Ahora tenemos una procesión de Viernes Santo muy digna con mucho público. La última vez que se tocó este tema se abrió la posibilidad de incorporarse a cualquier hermandad, pero ahora esto está estabilizado. No deja de ser un rasgo de la Semana Santa de Elche, que es heterogénea, en la que se dan cita personas de todos los lugares, con muy diversos estilos. Eso no es ni bueno, ni malo. Es la forma que tenemos de hacer las cosas, y nos distingue.

Teniendo en cuenta la evolución del covid. ¿Se celebrarán procesiones en 2021?

La Semana Santa se podrá celebrar en las iglesias, pero las perspectivas para las procesiones son negativas. Las autoridades sanitarias ya están apuntando al horizonte de las Hogueras, y la Semana Santa va antes. La Semana Santa congrega a miles de personas, y eso ahora es inviable, pero es una tema que las hermandades y cofradías tienen clarísimo. Con orgullo puedo decir que las hermandades y cofradías tienen claro que lo primero son las condiciones sanitarias, que es el momento de la salud. Lo que sí que esperamos que hayan son actos de culto y actividades.