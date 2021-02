El alcalde de Elche, Carlos González, tuvo que hacer ayer algo insólito como es hacer un llamamiento a los sectores más perjudicados por la pandemia para que soliciten cuanto antes las ayudas directas al Plan Paréntesis, que tiene previsto repartir un máximo de 6,2 millones de euros entre autónomos y propietarios de pequeñas empresas que están sufriendo la crisis derivada del covid; es decir, hostelería, cultura, deporte, ocio, agencias de viaje, autónomos, venta no sedentaria. El plazo para la presentación de instancias se cierra el próximo miércoles 3 de marzo y hasta ayer sólo se habían registrado en el Ayuntamiento ilicitano 750 cuando los responsables municipales consideran que hay entre 2.500 y 2.700 posibles beneficiarios. ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe porque, aunque las ayudas no va a servir más que para tapar agujeros -se conceden 2.000 euros por empresa más 200 euros por empleado hasta un máximo de diez-, a nadie le amarga un dulce. Algunas fuentes aseguran que el problema es fácil de entender: muchos empresarios y autónomos que desconocen la mecánica, siempre compleja de la burocracia municipal a la hora de presentar documentación, bien han desistido o han pedido a una asesoría que se lo realice, lo que lleva un coste (algunas fuentes apuntan entre un 10 y un 15%) que, quizá, no haga tan rentable todo el papeleo.

El alcalde no quiere que el dinero vuelva a las arcas de la Generalitat Valenciana y tras conocer que hay unos 2.000 beneficiarios que ni han pedido ayuda ni se sabe si la van a pedir, y los días apremian, lo mejor es hacerles un llamamiento por si alguien no se ha enterado de este plan de ayudas públicas.

El alcalde hizo el llamamiento a los titulares de negocios de los sectores más perjudicados por la pandemia para que «soliciten cuanto antes» las ayudas, que recuerda que son directas, fruto de un esfuerzo conjunto en el que participan, además del Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación. «González -explica el comunicado municipal- ha mostrado su asombro pues a pocos días de que finalice el plazo para pedir estas subvenciones el Consistorio ilicitano ha recibido tan solo un 30% de las solicitudes».

El regidor apeló a los destinatarios de estas ayudas para que sean conscientes de que tienen el derecho a pedirlas y aseguró que el proceso de tramitación y las exigencias en documentación «son sencillas». Entre los gastos que se van a poder subvencionar están los gastos de personal, nóminas, liquidación de cotizaciones, cuotas de autónomos, alquiler, suministros de agua, luz o gas, intereses de préstamos y otros relacionados con la adquisición de vehículos afectos a la actividad económica. Asimismo, González ha pedido la colaboración de todos aquellos intermediarios en la solicitud de este tipo de ayudas y ha adelantado que los negocios percibirán durante marzo este apoyo económico que compensará parcialmente las pérdidas que han tenido durante febrero como consecuencia del cierre por la pandemia.