Profesores de Periodismo de la UMH participan en un proyecto europeo para crear un observatorio de medios digitales en España y Portugal

El equipo de la UMH está integrado por el investigador principal, José Alberto García Avilés, junto con los investigadores Alicia de Lara, Miguel Carvajal, Félix Arias, Alba García-Ortega y Jose María Valero. Los profesores de periodismo de la UMH analizarán las tendencias en la innovación en los medios digitales en España e impulsarán acciones para luchar contra la desinformación. Este proyecto se integra en la línea estratégica de investigación sobre innovación periodística del grupo de investigación GICOV del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH.

El observatorio de IBERIFIER centrará sus investigaciones en cinco líneas de trabajo. En primer lugar, investigará las características y tendencias del ecosistema ibérico de los medios digitales. También desarrollará tecnologías computacionales para la detección temprana de la desinformación. Además, verificará y desmentirá desinformación en el territorio ibérico, reportando a la Comisión Europea. Preparará también informes estratégicos sobre amenazas de desinformación, tanto para su conocimiento público como para las autoridades de España y Portugal. Por último, trabajará en iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a los periodistas, a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto.

IBERIFIER es uno de los ocho observatorios de medios digitales y desinformación recién aprobados por la Comisión Europea. Los otros siete son el Ireland Hub, de la Dublin City University (Irlanda); EDMO BE/NL, de Stichting Nederlands Institute voor Beeld en Geluid (Holanda); Central European Digital Media Observatory (CEDMO), de Univerzita Karlova (República Checa); NORDIS - NORdic observatory for digital media and information DISorders, de Aarhus Universitet (Dinamarca), Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX), de Vrije Universiteit Brussel (Bélgica); DE FACTO Observatory of Information, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francia); y el Italian Digital Media Observatory; de la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia).