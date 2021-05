Després d’aquest difícil any de pandèmia, cobra encara més necessitat posar en valor la Festa, la celebració per excel ·lència dels il·licitans i il·licitanes que hem sabut mantenir viva al llarg de la història. Fins i tot en un 2020 sense representacions, hem volgut mantenir el Misteri als carrers i places d’Elx, ferlo present entre els barris per continuar eixe llegat que les generacions anteriors van anar teixint al llarg de més de cinc segles.

I això commemorem hui, que la societat il·licitana ha sigut capaç de preservar la tradició amb una tenacitat que ha permés que el Misteri siga una mostra única del teatre medieval assumpcionista al nostres dies. Una fita que ens va valdre el títol de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 18 de maig de 2001, donant un abast mundial a un bé immaterial i que, per eixa naturalesa, necessita d’una especial protecció per garantir la seua continuïtat. Vint anys després cal agrair el treball de totes les persones i administracions implicades en la consecució de la distinció. Aquest 18 de maig de 2021 cal posar en valor la seua contribució en la protecció de la Festa. Però aquest vint aniversari ens ha de servir per parlar sobretot del present i del futur del Misteri. Cal que la Festa arribe a tots els racons d’Elx, fer partícip a tota la ciutadania plural d’aquest municipi, integrar a tota la societat en la salvaguarda de la nostra principal manifestació cultural. Al cap i a la fi si l’obra s’ha mantingut després de cinc segles és perquè la ciutadania al llarg de la història l’ha sentit, viscut i estimat. Per això, és essencial que continue la gran tasca que molts centres educatius de la ciutat realitzen per fer-lo arribar a l’alumnat, que seguisca la important feina de la Càtedra Misteri d’Elx a la Universitat Miguel Hernández, que els mitjans de comunicació continuen implicant-se en la seua difusió i que el teixit empresarial seguisca també oferint el seu recolzament.

A més, hem de seguir ampliant el oneixement del Misteri d’Elx cap al teixit associatiu, garantir la seua presència a tots el barris i pedanies d’aquest municipi i implicar al conjunt d’Elx en la seua protecció, raó per la qual està en marxa la figura de protector amb la qual donar una nova via a la

vinculació de la Festa amb el seu poble. Un Misteri on tots tinguem cabuda per tal de fer honor al seu caràcter de projecte col·lectiu.

Però, per descomptat, la difusió també ha de continuar cap a l’exterior, hem de seguir treballant per ampliar el seu coneixement arreu del món conjungant la celebració local amb la magnitud global que ha assolit i per la qual hem de seguir esforçant-nos. El Misteri és patrimoni del món sencer i

també hem de fer que fora se’ns reconega i valore per tal de preservar-lo. Tenim un tresor únic i hem de treballar per cuidar-lo, amb la consciència de que la Festa, com a tal, és un element viu i així hem d’interpretar-lo. Per molts segles més.