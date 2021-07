El verano dispara las infecciones urinarias y los expertos recomiendan comer arándanos rojos, ingerir más agua y cambiar de bañador

Las mujeres presentan un mayor riesgo de contraer cistitis, llegando a ser hasta tres veces más alto que en hombres. “La mayoría de mujeres sufren cistitis al menos una vez en la vida y una de entre cada cinco experimenta una segunda infección, conocidas como cistitis recurrentes”. Una razón clave es su anatomía particular, ya que la uretra femenina es más corta que la masculina, lo que disminuye la distancia que deben viajar las bacterias para alcanzar la vejiga. Las mujeres que presentan un mayor riesgo de infección son aquellas que usan ciertos tipos de anticonceptivos como los diafragmas que contienen agentes espermicidas, las embarazadas y por último mujeres con menopausia, según apunta Francisco Javier Calahorra, jefe de Urología de ambos hospitales.

Por otro lado, “las infecciones bacterianas de la vejiga pueden aparecer en las mujeres como resultado de las relaciones sexuales, no obstante, incluso las mujeres que no son sexualmente activas están expuestas a infecciones de carácter leve, ya que la zona genital femenina suele albergar bacterias que pueden causar cistitis” asegura Calahorra.

Consejos

Pare prevenir estas infecciones “es importante aumentar la ingesta de agua, cambiarse el bañador y secarse la zona íntima después del baño, no utilizar desodorantes en espray o productos femeninos en la zona genital y lavar suavemente la zona", apunta el doctor. Por otro lado, "algo que poca gente conoce es que la ingesta de arándano rojo sirve de prevención para aquellas personas con tendencia a contraer la infección”.

Según apuntan desde el departamento de salud, estas infecciones del tracto urinario no presentan mucha gravedad, pero pueden llegar a ser muy molestas. En un principio no afectan a ningún órgano importante, pero si la infección no se trata con urgencia puede subir por la uretra hasta el riñón y agravarse.