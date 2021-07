¿Qué hacer si te encuentras una tortuga boba en las playas de Elche?

Elche lanza una campaña de voluntariado ambiental para proteger los nidos de tortugas marinas en las playas del Mediterráneo. La iniciativa parte de la Concejalía de Medio Ambiente, Margalló y Aigües d'Elx y esta mañana se ha realizado un simulacro en Arenales para sensibilizar a la población sobre cómo actuar ante la presencia de nidos de tortuga boba en las playas ilicitanas. Santa Pola también se ha sumado a la iniciativa.

"Es una especie que desova en el Mediterráneo por lo que es posible que algunos de los bañistas puedan encontrarse con los huevos de estas tortugas", aseguraba Esther Díez, edil de Medio Ambiente, quien ha añadido que "lo que pretendemos es que sepan identificar las huellas de las tortugas y, por tanto, poder alertar de que se ha avistado y que las personas responsables se puedan hacer cargo de proteger tanto a los huevos como a la propia tortuga".

Adolfo Quiles, miembro de Margalló, apunta que para ser voluntario se requiere gente que pueda hacer recorridos por las horas nocturnas o a primeras horas de la mañana y enviar un correo a rastrosenlaarena@ecologistasenaccion.org para poder llevar a cabo un registro de todas las playas que se están monitorizando.

"Poco a poco se están registrando cada vez más eventos de cría. De hecho, en el año 2021 ya llevamos 15 intentos de cría que han fructificado en tres puestas en la zona del litoral catalán" ha expresado Quiles. Asimismo ha indicado que a finales de julio es cuando se empiezan a registrar más eventos en la parte valenciana y murciana, por lo que es el momento en el que más atento hay que estar.

En este sentido, la voluntaria Manuela Campello explicado que si un usuario encuentra una tortuga inmediatamente tiene que llamar al 112 y procurar que la especie no sea consciente de que hay humanos que la pueden molestar. Para ello hay que mantenerse a unos de 30 metros de distancia, permanecer en silencio, no hacer fotos con flash ni encender luces, no hay que ponerse en su campo de visión y evitar que se pisen las huellas para que no se borren.