El ranking de Shanghái consagra los estudios de Turismo de la UA y deja sin calificación a la UMH

La publicación del ranking de Shanghái, el indicador más prestigioso a nivel mundial para medir el potencial de las universidades, no ha dejado indiferentes a las dos instituciones académicas de la provincia, aunque por cuestiones bien distintas. En el caso de la Universidad de Alicante (UA) la noticia ha sido muy bien recibida, ya que, al margen de consolidarla en el rango entre la 601 y la 700 mejor universidad del mundo, lo que la sitúa en el «top 20» español, consagra los estudios de Turismo que imparte, certificándolos en el puesto 36 de todo el planeta, lo que supone un logro enorme. La otra cara de la moneda la protagoniza la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que este 2021 no aparece en el ranking de Shanghái, algo que no se explican desde el campus ilicitano porque el año pasado estaba entre las 700 mejores y los parámetros que presentan ahora son todavía mejores. Desde el equipo de gobierno de la UMH consideran que su ausencia se debe a un descuido y están intentando ponerse en contacto con los responsables de elaborar la clasificación para que subsanen el error cuanto antes.