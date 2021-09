El Estado protegerá mejor al Palmeral y al Misteri

Recientemente ha finalizado el período de información pública del anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico, que ha presentado el Ministerio de Cultura. Se trata, fundamentalmente, de una actualización necesaria de la vigente Ley de 1985, así como de la Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, para ampliar y mejorar nuevos supuestos de protección.

El propio anteproyecto de ley reconoce que la situación actual no es positiva. Y que algunas decisiones autonómicas revelan contradicciones y situaciones no siempre ejemplares. Por ello, plantea: «El reconocimiento del carácter vinculante para la legislación autonómica de los estándares de protección que establezca la legislación estatal para los Bienes de Interés Cultural, de modo que no puedan ser minorados». O sea, las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, pueden aumentar o mejorar la protección de los bienes, lo que no pueden hacer es rebajar o dificultarlo, Y ejemplos recientes de ello los hay en demasía.

La nueva Ley pretende proteger más y mejor nuestro patrimonio, lo que repercutirá en que los ayuntamientos tengan que disponer de unos catálogos y medidas de protección más completos, garantistas y transparentes con su patrimonio local. Se busca evitar situaciones como la que tenemos en Elx con el vigente Catálogo de Edificios Protegibles. Un documento con más de 23 años, sin actualizar y sin incorporar las novedades que toda la nueva legislación sobre Patrimonio Histórico, Cultural, Paisajístico, Ambiental, etc. se ha ido aprobando desde entonces. El Ayuntamiento actúa con excesiva lentitud en el tema.

Hay otro aspecto en el que la nueva Ley estatal va a incidir y que nos afectará: Quiere mejorar la normativa de protección y aumentar las garantías de preservación de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. El Misteri y el Palmeral se verán beneficiados. La nueva Ley añade un artículo que, textualmente, dice: «Será preceptiva y vinculante una Evaluación de Impacto Patrimonial previa para todos aquellos proyectos que supongan un impacto visual o perceptivo sobre los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial o pongan en peligro los valores que determinaron su inscripción». ¿Les suena el tema?. Tiene Elx , desgraciadamente, un más que dudoso historial en esto. Recordemos las denuncias que hubo que poner sobre la afección al Misteri del proyecto de macro-aparcamiento del nuevo Mercado Central, que aprobó el PP, o el impacto paisajístico sobre el Palmeral Histórico del proyecto de 950 viviendas de la Finca El Arsenal, con PSOE y Compromís. En ambos casos tuvieron que ser plataformas ciudadanas las que denunciaran los hechos y consiguieran que, desde ICOMOS y el Ministerio de Cultura advirtieran de las consecuencias que ello podía acarrear para su mantenimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Nuestro Ayuntamiento, que tanto luce sus Patrimonios para la publicidad, se despreocupa de su cuidado y protección, como se evidencia en el tema del Palmeral. A pesar de que la UNESCO lo declaró en el año 2000, el Ayuntamiento sigue con su PGOU de 1998 en el que tal declaración no existía. Las propuestas urbanísticas de entonces priman sobre las de protección del Palmeral. Y ahora el Ministerio quiere acabar con estas situaciones. Y las comunidades autónomas y ayuntamientos como el de Elx, deben tomar nota y ajustar su PGOU al mantenimiento de los valores que motivaron su declaración como Patrimonio de la Humanidad. El desinterés demostrado por actualizarlo augura nuevos conflictos y peligro para que el Palmeral lo siga siendo. El Ayuntamiento sabe lo que tiene que hacer para mejorar la situación y es hora de hacerlo. Y conseguir que, por fin, se apruebe la nueva Ley del Palmeral también es otra tarea pendiente.

El Ministerio, además, plantea que los bienes inmuebles Patrimonio de la Humanidad puedan ser declarados Bienes Culturales de Interés Mundial para reforzar su protección. Esperemos que Elx tome nota y mejore su política sobre ellos.