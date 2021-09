Esto es lo que se plantea la nueva plataforma vecinal del Camp d'Elx

El colectivo agradece a la Policía Local que tenga previsto poner en servicio la unidad rural dedicada específicamente a atender las necesidades de seguridad del Camp d’Elx, unidad ya demandada desde hace años por las organizaciones agrarias capaz de conocer el territorio y de la idiosincrasia de la gent del Camp d´Elx. Además, van a intensificar las relaciones con todos los cuerpos de seguridad del Estado para que la comunicación y la atención a las denuncias sean más rápidas y fluidas, muchos vecinos no van a la Comisaria a poner la denuncia porque hay que dedicar horas para un simple trámite administrativo. Insisten que lo que no se denuncia no forma parte de las estadísticas de La Policía y es como si no se hubiera cometido el robo en viviendas o en producciones agrícolas.

El colectivo dice que la iniciativa "va muy por delante de la lentitud a la que estamos acostumbrados de las administraciones públicas lastradas por la burocracia"

"El pasado 12 de septiembre la Policia Local de Elche identificó a los autores del robo en una nave de Alzabares gracias a que los vecinos avisaron a la Policía. Sin esa colaboración ciudadana los autores del robo habrían escapado. Por lo tanto los vecinos/as del Camp d´Elx se han unido para ser los ojos y oídos de las Fuerzas de Seguridad, ante cualquier sospecha la consigna es llamar a la Policía", explican. La primera reunión técnica de trabajo se mantuvo ayer por la mañana con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, y los responsables de la Policía Local de Elche para plantear su colaboración y alianza. En próximas fechas la plataforma tiene previsto mantener un encuentro con la delegada del Gobierno para presentarle la Plataforma Ciudadana y pedirle que la Policía Nacional, Policía Autonómica y la Guardia Civil estén coordinadas con la plataforma para trabajar en pro de la seguridad ciudadana. También tiene previsto reunirse con los mandos de la Guardia Civil.

Unión sin precedentes en el medio rural ilicitano

Otra de las medidas para incrementar la seguridad y la colaboración ciudadana es potenciar la conexión entre los vecinos utilizando las redes sociales como medio de alerta e información constante frente a los asaltos. Se ha creado un canal de comunicación directo con las Fuerzas de Seguridad para que los casos de robos, especialmente los que no se denuncien, se mapeen en el SIG (Sistema de Información Geográfica de la Jefatura de la Policía Local de Elche)

"Estamos ante una iniciativa ciudadana, probablemente sin precedentes en el Estado español, que puede llegar a ser exportable a otros territorios y que pronto será un referente en todo el país", consideran.

Sin la colaboración ciudadana es imposible que haya seguridad

Añaden que esta iniciativa ciudadana se ha puesto en marcha en un tiempo record de una semana y que "va muy por delante de la lentitud a la que estamos acostumbrados de las administraciones públicas lastradas por la burocracia". Añade que "ante situaciones que van más allá de la seguridad ciudadana, tales como posibles situaciones de emergencia o alarma: riesgo sísmico, inundaciones, incendios, …" van a tener un papel importante.

"Con la crisis climática y durante las últimas décadas todo el litoral mediterráneo, incluido nuestro territorio, ha registrado un fuerte incremento de la vulnerabilidad a los fenómenos de inundación o temporales de levante como consecuencia del aumento a la exposición física a los mismos, propiciada por la expansión de nuevas áreas residenciales urbano-turísticas. Sin olvidar que las provincias de Murcia y Alicante son las zonas de mayor riesgo sísmico de la Península. Terremotos como el de marzo de 1829 que arrasó la Vega Baja, causando importantes daños en Elx y el del 11 de mayo de 2011 en Lorca con víctimas mortales ponen en ALERTA a los vecinos/as del Camp d´Elx", concluyen.