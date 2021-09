La UMH abre el curso 21/22 con 14.000 alumnos y el objetivo de aumentar la calidad docente

Las clases han vuelto este lunes a los cuatro campus que la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche tiene repartidos por la provincia. Los más de 14.000 estudiantes que están matriculados en la institución académica han recuperado su actividad entre incertidumbre y dudas sobre el retorno a la presencialidad, después de que hayan pasado el último año y medio compaginando un sistema dual de clases presenciales y telemáticas. Al igual que el resto de las universidades públicas valencianas, la UMH apuesta por la presencialidad total, con el objetivo de que este recién estrenado curso 21/22 permita recuperar tanto la normalidad como la calidad de la docencia.

«Volver a clase es genial porque nos permite estar en contacto con los compañeros y los profesores», expresaba este lunes la estudiante de Psicología Pilar Tendero. Esta joven, al igual que cientos de alumnos, permanecía en el entorno exterior del aulario Altabix, el de mayores dimensiones del campus de Elche. En su interior, las clases estaban llenas con un aforo prácticamente del 100% y se repetían las colas de estudiantes que querían apuntarse a los diferentes servicios que ofrece la UMH. Los alumnos que estaban en el espacio exterior disfrutaban del aire libre sin mascarilla en los descansos de media hora que se van a aplicar este año entre clase y clase. Esta es una de las grandes novedades del curso, junto a la adquisición de cien medidores de C02 para determinar la calidad del aire en las salas interiores y la actualización de la app para la reserva de asientos.

La Universidad ilicitana ha arrancado el curso con casi todas sus plazas cubiertas, ya que solo quedan vacantes en dos de los 26 grados que oferta. Del mismo modo, 22 de sus 26 grados cuenta con lista de espera, por lo que prácticamente se han cubierto las 2.500 nuevas plazas que este año se han puesto a disposición de los jóvenes universitarios. En el terreno de la oferta académica también cabe destacar que este curso se estrenan dos nuevos másteres y que la UMH cuenta con dos grados, uno de Inteligencia Artificial y Big Data y otro de Moda y Calzado, a la espera de la aprobación de la Aneca. En el mejor de los escenarios, estos dos grados se podrán estudiar a partir del curso 22/23.

«Recuperar la presencialidad nos permitirá elevar la calidad de la docencia sin dejar de garantizar la seguridad de los estudiantes y del resto de los integrantes de nuestra comunidad universitaria», manifestó recientemente el rector, Juanjo Ruiz, en la antesala del retorno de alumnos al campus que se ha producido este lunes.

Valoración del primer día

En el caso del campus de Elche, uno de los puntos más concurridos este lunes era el aulario Altabix y sus inmediaciones. En los bancos y las mesas de madera se amontonaban los estudiantes, felices por volver a verse después de mucho tiempo y con ganas de comentar sus sensaciones de cara al nuevo curso, en unas conversaciones en las que se ponía de manifiesto la incertidumbre sobre el funcionamiento que tendrá el sistema de presencialidad total aplicado en las universidades valenciana y sobre la evolución de la pandemia. En los corrillos también se trataban otros temas, como la diferencia entre recibir las clases de forma online o presencial, la importancia que tiene para los jóvenes socializar o los beneficios que aportan los medios telemáticos en la docencia.

«Hay mucha incertidumbre y ni los profesores saben cómo va a ir el curso. Ojalá lo podamos acabar así y no tengamos que regresar a las clases online. Habrá que ver la evolución del covid los próximos meses», manifestaba la estudiante de Psicología Marina García Blanco. Su compañera de grado Lidia Gómez respondía: «Ha sido impactante volver aquí después de tanto tiempo de clases desde casa o con medidas de seguridad en el campus para que mantengamos la distancia. Estamos contentos con el protocolo que ha aplicado la UMH y la mayoría ya estamos vacunados».

En el corrillo que formaban los estudiantes de Ciencias Ambientales también se intercambiaban impresiones sobre el devenir del nuevo curso. «Ahora podemos socializar más y eso también nos ayuda a estar más concentrados en clase. Atendiendo por ordenador es más fácil distraerse, en casa tenemos más estímulos», analizaba Enrique Caparrós Montalbán. «Las clases online no funcionaron como esperábamos. Es mejor salir de casa y venir al campus. Aquí tenemos la obligación de acudir a las clases. Cuando son online parece que no pasa nada por perderse alguna», apostillaba su compañera Inés Mascarell Escribá. «Es bueno volver a la presencialidad y llegaremos a conocer mejor a compañeros con los que el año pasado no tuvimos la oportunidad de coincidir. En el campus estamos más concentrados y no tenemos que sufrir los problemas de conexión que se producían en las clases online», concluía el estudiante José Luis Carretero.

Doble titulación

La escena también era similar entre los alumnos que estudian la doble titulación de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. «Afrontamos el año con muchas ganas tras las vacaciones que hemos tenido. Va a ser un curso bastante difícil pero lo sacaremos adelante. Es complicado llevar los estudios al día en el contexto actual que vivimos», expresaba Pablo Rodríguez. Su compañera Ainoa Rovira Martínez se pronunciaba en unos términos parecidos: «Se nos ha hecho raro volver al campus después de la docencia dual. Estar tanta gente aglomerada es complicado. Me gustaría que se tenga en cuenta a los compañeros que se contagien durante el curso y se pueda volver al sistema dual». Por último, Carlos Díaz también expresaba su punto de vista: «Dar las clases desde casa es más cómodo, sobre todo para la gente que vive lejos de Elche y tiene que desplazarse todos los días al campus o alquilar un piso».

Para el caso de los estudiantes que no se hayan vacunado todavía, la UMH habilitará sus propias instalaciones para que tengan más facilidades a la hora de inmunizarse, como se hizo este verano con los alumnos que tenían que viajar fuera de España para cursar su beca Erasmus. El protocolo covid también contempla otras restricciones, como la prohibición que tienen los matriculados de permanecer en las instalaciones del campus una vez que hayan terminado su jornada de clases.